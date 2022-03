Ellen DeGeneres sexualise Jacob Elordi (Euphoria) dans une interview, et ça ne passe pas

Alors que Jacob Elordi expliquait à Ellen DeGeneres être mal à l’aise avec les scènes de nudité dans la série Euphoria, l’animatrice a explicitement réifié l’acteur.

La saison 2 d’Euphoria est tout à fait fidèle à la première. On y voit des ados en décrépitude, des scènes de sexe ou du moins de nudité, de la drogue et pas mal de sang.

Dans cette série adulée par des millions d’ados, Jacob Elordi joue Nathaniel, un gros connard hyper mascu qui aime martyriser son prochain.

Alors que l’acteur se livrait sur la fréquence (poussive) des scènes de nu dans la série, Ellen DeGeneres lui a adressé une remarque particulièrement déplacée, qui n’est pas passé inaperçue…

Ellen DeGeneres sexualise Jacob Elordi lors d’une interview

Invité de l’émission The Ellen DeGeneres Show, Jacob Elordi est revenu sur sa vie dans son pays natal : l’Australie .

Il raconte comment, après l’avoir quitté pendant 4 ans, il y est retourné et a notamment acheté une nouvelle maison, et surtout évoque les créatures flippantes qui partagent ce territoire avec lui, parmi lesquelles des araignées meurtrières et autres serpents par milliers.

Ellen DeGeneres, après l’avoir mis à l’aise en évoquant son pays d’origine, est rentré dans le vif du sujet de l’émission : Euphoria. Et surtout : la nudité dans Euphoria, un thème qui défraye actuellement la chronique, après que Sydney Sweeney a révélé être mal à l’aise devant la régularité de ses scènes de nu.

L’animatrice lui demande :

« Vous êtes souvent nu dans Euphoria, comment est-ce que vous le vivez ? On vous le dit au préalable ou bien vous vous en rendez compte en lisant le script ? »

L’acteur de 24 ans répond :

« Vous n’avez pas le choix. En gros ça se passe comme ça : » Tu es nu avec cette personne « , Tu couches avec cette personne « .J’ai aussi tourné dans des films où je devais aller torse nu dans un centre commercial. Et je me demande pourquoi.

Ce à quoi l’animatrice ne trouve rien de mieux à répondre que :

« Parce qu’enfin… regarde-toi ! Voilà pourquoi ! »

Si cette phrase peut sembler tout à fait anodine, en réalité elle ne l’est pas. En effet, ce que cette simple déduction signifie, en sous-texte, est que la beauté justifie la sexualisation.

Une réification qui n’a pas manqué être relevée par les fans de l’acteur, qui se sont empressé d’évoquer leur déception quant à l’attitude d’Ellen, déjà accusée, d’avoir eu des comportements toxiques sur son lieu de travail.

Un fan de Jacob a notamment confié :

« C’est triste parce que les gens ne devraient pas être sexualisés de cette manière. En l’occurence, Jacob a eu l’air mal à l’aise. »

Il est vrai que le jeune homme semble particulièrement gêné par la réflexion de son intervieweuse.

Toutefois, le principal concerné a défendu l’animatrice dans une story qui n’est désormais plus disponible, en expliquant que la polémique n’avait pas lieu d’être et qu’il « aimait Ellen ».

On rappelle toutefois qu’un physique, quel qu’il soit, ne doit pas être prétexte à la sexualisation d’un être humain.

Ceci étant dit, vous pouvez d’ores et déjà consommer toute la saison 2 d’Euphoria sur OCS.

