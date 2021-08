Dua Lipa en tout tout tout petit bikini retourne Instagram

La chanteuse Dua Lipa vit son meilleur hot girl summer, en enchaînant les tenues fun et colorées. Sa dernière trouvaille, c’est le plus petit bikini du monde, aussi choupi que too much, qui embrase Instagram.

Hot Girl Summer aurait pu être une expression inventée pour parler des vacances de Dua Lipa qui enchaîne les looks de folie depuis quelques semaines. Et parmi ses audaces stylistiques, certaines idées peuvent drôlement faire envie, voire être adoptées dans la vraie vie par le commun des mortels !

Petit tour d’horizon de quelques exemples, avant d’entrer dans le vif du sujet.

Dua Lipa vit des vacances lookées comme jamais

Le haut de bikini lacé à porter pour une soirée sous un costume coloré

La chemise hawaïenne choisie beaucoup trop grande en guise de tenue de sortie de bain

Le bob en crochet motif damier coloré

Le soutien-gorge à broderies volontairement voyantes sous un haut transparent

Le micro bikini en crochet signé GCDS de Dua Lipa qui casse Instagram

C’est la dernière trouvaille de Dua Lipa qui affole les compteurs de likes : un itsi bitsi, petit bikini, en crochet, à motifs colorés pas si naïfs. Avec une marguerite sur un sein, une feuille de cannabis sur l’autre, et un arc-en-ciel sur la culotte, ce bikini aux liens jaunes embrase Instagram.

Parfaite pour la bronzette, même si elle aurait vite fait de se faire la malle au premier plouf, la forme de ce maillot de bain peut faire penser à celui porté par la récemment défunte mannequin Stella Tenant lors du défilé Chanel printemps-été 1996 à Paris en octobre 1995.

Mais celui porté aujourd’hui par Dua Lipa provient de la marque italienne GCDS qui vend cette dizaine de centimètres carrés de coton crocheté et de liens en lycra 248€ sur son site.

La griffe qui doit son nom à l’acronyme de la phrase « God Cannot Destroy Streetwear » habille la jeunesse dorée européenne et des modeuses en vue sur Instagram comme Kendall Jenner, Bella Hadid ou encore Hailey Baldwin Bieber. Fondée en 2015 par deux frères, Giuliano et Giordano Calza, GCDS incarne donc tout ce que l’Italie sait produire de rococo, tellement too much que tant de mauvais goût peut provoquer du desir.

Du bling bling au goût du moche, n’y a-t-il qu’une Dua Lipa ?

