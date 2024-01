Après avoir été secrétaire d’État, Marlène Schiappa retourne sur les bancs de l’école

L’ancienne secrétaire d’État chargée de l’Égalité femmes-hommes a décidé de reprendre ses études et d’effectuer une formation à l’école de commerce EM Lyon Business School.

Une reconversion inattendue. Après avoir officié durant plusieurs années dans plusieurs gouvernements Macron entre 2017 et 2023, notamment en tant que secrétaire d’État chargée de l’Égalité femmes-hommes, Marlène Schiappa est de retour sur les bancs de l’école. Mercredi 24 janvier, elle a annoncé sur Linkedin son inscription à l’école de commerce EM Lyon Business School, a rapporté Marianne.

Marlène Schiappa souhaite « se confronter aux avancées, aux savoirs »

Elle suivra donc un cursus sur « enjeux liés à la gouvernance des entreprises et à la durabilité. ». Car « oui, j’ai été ministre et notamment en charge de l’Économie sociale et solidaire », a-t-elle écrit sur Linkedin, avant de poursuivre que « non », cela ne lui « suffit pas ». Elle explique vouloir « se confronter aux avancées, aux savoirs, aux intervenants et aux professeurs » pour recevoir « une nouvelle richesse intellectuelle ».

Diplômée d’un master de lettres modernes, Marlène Schiappa a déjà suivi une formation sur la production et une « validation des acquis de l’expérience pour être diplômée de communication et nouveaux médias ». Pour elle, « les savoirs évoluent, la théorie aussi, les enjeux varient, et avoir été formé il y a 10, 20, 30 ans dans un domaine donné ne devrait plus aujourd’hui être considéré comme suffisant ».

