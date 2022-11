Pour Halloween, Heidi Klum s’est encore surpassée en se déguisant en ver géant (et répugnant)

Heureusement qu’Halloween n’est pas une compétition pour désigner la personne au déguisement le plus spectaculaire et inattendu, sinon Heidi Klum gagnerait un peu trop souvent. Betty Boop en 2002, le fruit défendu en 2006, corps disséqué sur une table d’opération en 2011, Jessica Rabbit en 2015, ou encore Princesse Fiona de Shrek en 2018 : la barre était tellement haute que même elle doit peiner à se renouveler. Pourtant, pour Halloween 2022, Heidi Klum a encore élevé le niveau en se déguisant en ver de terre géant.

Pour sa propre soirée d’Halloween à New York City, l’ancienne top-model aujourd’hui âgée de 49 ans n’a pas foulé le tapis rouge, mais bien rampé dessus. D’abord, au bout d’une canne à pêche façon asticot servant d’hameçon à son pêcheur de mari Tom Kaulitz (ancien guitariste de Tokio Hotel), Heidi Klum a ensuite répondu aux questions de la presse, complètement allongée sur le sol.

This shit is so damn funny to me! This is peak comedy! The way she is talking! Omg! Im crying tears! pic.twitter.com/jsHVGqLyu9

— Kalen Allen (@TheKalenAllen) November 2, 2022