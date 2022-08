Doja Cat se rase cheveux et sourcils, avant d’envoyer paître ses haters

Depuis qu’elle s’est rasé le crâne et les sourcils, Doja Cat dit ne s’être jamais sentie aussi heureuse. Alors que des haters s’acharnent sur son apparence physique, elle leur répond d’aller se faire foutre avec une verve aussi inspirante que ses maquillages.

Qui n’a jamais rêvé d’envoyer paître des personnes qui se permettent d’émettre des jugements non sollicités sur son physique ? La chanteuse Doja Cat, habituée aux looks futuristes et extraterrestres, s’y adonne avec panache. Et ça fait du bien à voir et à lire.

Doja Cat se sent plus heureuse avec le crâne et les sourcils rasés

Début août, l’interprète de l’entêtant Say So s’est rasé les sourcils en plein live Instagram. Comme elle venait de se raser le crâne, elle en a profité pour déclarer :

« Je n’aime pas avoir des cheveux. Je ne saurai citer une seule fois depuis ma naissance où je me serais dit »c’est cool ». »

Lors de sa diffusion en direct sur Instagram, Doja Cat a également raconté qu’elle avait un temps porté ses cheveux au naturel avant de s’en lasser. Même chose pour les perruques et les tissages qui lui compliquaient la vie pour des questions de transpiration, de natation, ou encore de répétitions (de chorégraphies, par exemple). Autant de raisons pour lesquelles l’interprète de Kiss Me More dit ne s’être jamais sentie aussi heureuse que depuis qu’elle s’est rasé la tête, et maintenant les sourcils.

Doja Cat se rase les cheveux et les sourcils, n’en déplaisent aux haters. © Capture d’écran Instagram de Doja Cat.

Doja Cat envoie « se faire foutre » ses haters et s’éclate à maquiller ses sourcils

Outre le soutien de fans, des haters n’ont pas pu s’empêcher d’émettre des critiques à l’encontre de l’apparence de Doja Cat. Le déferlement de haine a été tel que la chanteuse a fini par leur répondre, le 15 août 2022, par un tweet cinglant :

« J’ai gagné un grammy et voyagé à travers le monde, j’ai été numéro 1 et certifiée de platine. J’enchaîne les hits et vous voulez que j’aie l’air baisable pour que vous puissiez vous masturber toute la journée chez votre mère. Allez vous faire foutre. »

Ainsi, loin de se cantonner à un langage châtié dans une forme d’injonction à l’exemplarité, Doja Cat préfère répondre à la haine par sa traditionnelle verve crue. Telle une Virginie Despentes du rap US qui se réjouit de ne plus faire partie du « grand marché à la bonne meuf » (King Kong Théorie) apprêtée pour appâter le male gaze.

Et cela peut faire du bien à quantité de personnes qui pourraient vouloir rétorquer de la même manière aux commentaires non sollicités sur leur apparence physique. En attendant, sur Instagram, Doja Cat enchaîne les maquillages créatifs et inspirants qui pourraient presque donner envie de tout raser comme elle…

Doja Cat se maquille des sourcils de façon créative et inspirante. © Capture d’écran Instagram de Doja Cat.

