Soldes 2023 : ne manquez pas les meilleures offres beauté chez Sephora !

Et si vous profitiez des soldes d’hiver pour découvrir de nouvelles pépites beauté ? Voici une sélection des promotions à ne pas manquer chez Sephora !

Depuis le 11 janvier 2023 et jusqu’au 7 février, ce sont les soldes d’hiver, quatre semaines pendant lesquelles on peut profiter de promotions intéressantes sur un grand nombre de produits, dont les cosmétiques. Pour l’occasion, Sephora propose des réductions pouvant aller jusqu’à – 50%, l’occasion idéale pour se faire plaisir et, qui sait, découvrir de futurs essentiels.

Pour vous aider à vous y retrouver, on a sélectionné les meilleures offres du moment, à shopper sur l’e-shop de l’enseigne.

Coffret maquillage Sélection Good For de Sephora Favorites

Coffret maquillage Sélection Good For — Sephora Favorites — 24,95 € au lieu de 49,90 €

Cette trousse contient une sélection de six produits de soin et de maquillage composés à 90% minimum d’ingrédients d’origine naturelle pour mettre en valeur les yeux et le teint, dont certaines références stars comme la base de teint Hydro Grip de Milk Makeup, l’highlighter crème Living Luminizer d’RMS ou encore le mascara Beautiful Lash de Sephora Collection. Valeur réelle de 129,90 €.

Palette teint Precious Gems de Tarte

Palette de teint Precious Gems — Tarte — 27,93 € au lieu de 39,90 €

Très complète, cette palette de voyage signée Tarte contient six fards pour le maquillage du teint, dont cinq blushs et une poudre de soleil dans la teinte Park Ave Princess, référence la plus populaire de la marque. La formule à base d’argile d’Amazonie s’estompe facilement et tient toute la journée.

Coffret soin No Blemish Expert de Sephora Favorites

Coffret soin visage No Blemish Expert — Sephora Favorites — 27,93 € au lieu de 39,90 €

Pensé pour les peaux capricieuses, ce coffret propose une routine de soin complète (nettoyant, hydratant, sérum, exfoliant etc.) pour lutter contre les imperfections, dont des produits cultes comme le Sérum Niacinamide 10% + Zinc 1% de The Ordinary et la lotion exfoliante Clarity de Pixi. Valeur réelle de 73 €.

Coffret lèvres Bare To Love Set de MAC

Coffret lèvres Bare To Love — MAC — 30,80 € au lieu de 44 €

Un coffret pour les lèvres de trois produits cultes de la marque de maquillage professionnel MAC : une base lèvres Prep+Prime, un crayon pour les lèvres teinte « Soar » et un rouge à lèvres mat teinte « Mehr ». Valeur réelle de 72 €.

Coffret soin cheveux Botanical Repair d’Aveda

Coffret soin cheveux Botanical Repair — Aveda — 48,30 € au lieu de 69 €

Ce joli coffret contient deux produits de la gamme Botanical Repair d’Aveda ainsi qu’un foulard pour les cheveux créé par le designer Phillip Lim. Le traitement sans rinçage, star de ce kit, renforce et répare instantanément les cheveux de l’intérieur, tout en les démêlant pour aider à prévenir la casse. Il protège aussi la fibre de la chaleur jusqu’à 230°.

Coffret maquillage Heaven & Earth de Nudestix

Coffret teint Heaven & Earth — Nudestix — 37,50 € au lieu de 70 €

Cette jolie trousse aux couleurs pastel (fabriquée à partir de bouteilles en plastique recyclées) contient sept produits de maquillage de la marque Nudestix : trois crayons pour les yeux dans des tons violet, bleu marine et vert, un blush crème en stick et deux gels teintés pour les lèvres.

Coffret For Her de Narciso Rodriguez

Coffret eau de toilette For Her — Narciso Rodriguez — 54 € au lieu de 108 €

Tout de rose vêtu, ce coffret contient une eau de toilette For Her (50 ml) ainsi qu’une bougie parfumée pour profiter des notes musquées de la fragrance dans son intérieur. Un très beau cadeau à offrir ou à garder pour soi, parce qu’il n’y a pas de raison.

Calendrier de l’Avent de Sephora Favorites

Calendrier de l’Avent — Sephora Favorites — 74,95 € au lieu de 149,90 €

Les fêtes de Noël étant passées, le très beau calendrier de l’Avent Sephora Favorites de Sephora est en promotion. Très complet, il propose vingt-six surprises variées (maquillage, soins visage, oins, corps, capillaires, etc.), dont des nouveautés de marques exclusives (Rare beauty, Too Faced, Huda Beauty, etc.) et des produits best-sellers mondialement reconnus. Valeur réelle de 410 €.

Coffret soin visage Drunk Break Day Kit

Coffret soin visage Drunk Break Day Kit — Drunk Elephant — 68,60 € au lieu de 98 €

Avec ses couleurs vitaminées, ce kit proposé par Drunk Elephant est une invitation à découvrir la marque qu’on ne peut pas refuser. Il contient une routine matinale complète, enrichie en vitamine C et en céramides, qui permet de commencer la journée en beauté, et avec un teint éclatant !

À lire aussi : Soldes 2023 : 20 parfums à prix réduit pour craquer sur une nouvelle fragrance

Construisez avec nous l’avenir de Madmoizelle en répondant à ces questions !