Calendrier de l’Avent Sephora Favorites : découvrez les produits de 2022

Que vaut le calendrier de l’Avent beauté Sephora Favorites de Sephora ? Contenu, prix, valeur réelle… On vous dit tout

Pour patienter jusqu’à Noël tout en se faisant plaisir, de nombreuses marques de cosmétiques proposent des calendriers de l’Avent beauté remplis de surprises et de petites attentions comme on les aime.

Depuis 2015, Sephora nous ravit avec des coffrets colorés, pensés pour toutes les envies et tous les budgets. Et cette année, l’enseigne de parfumerie a fait fort, avec trois calendriers garnis disponibles à la vente, dont une version luxe : le calendrier de l’Avent Sephora Favorites.

Vous comptiez vous l’offrir ? Découvrez son contenu (garanti sans spoiler), son prix et s’il est vraiment fait pour vous dans cet article.

Calendrier de l’Avent Sephora Favorites — Sephora — 129,90 € au lieu de 149,90 €

Que contient le calendrier de l’Avent Sephora Favorites de 2022 ?

Dans ce joli coffret bleu roi, ce ne sont pas vingt-quatre, ni vingt-cinq, mais bien vingt-six surprises que vous serez amenés à découvrir tout au long du mois de décembre.

Contrairement aux deux autres calendriers proposés par la marque, qui ne contiennent que des produits Sephora Collection (ndlr, la marque propre de l’enseigne) et des accessoires beauté, cette version deluxe est garnie de nouveautés de marques exclusives et de produits best-sellers mondialement reconnus. Sans trop vous poiler, des marques comme Rare Beauty, Charlotte Tilbury, Dermalogica, Huda Beauty ou encore The Ordinary et Too Faced ont répondu « présent ».

La sélection est très variée : on y retrouve du maquillage, des soins pour le visage et pour le corps, des produits capillaires ainsi que de quoi parfumer sa maison comme ses vêtements.

Pour les plus curieux, le contenu exact du calendrier est consultable sur le site de Sephora.

Quel est le prix du calendrier de l’Avent Sephora Favorites de 2022 ?

Le calendrier de l’Avent Sephora Favorites de 2022 coûte 149,90 € et est disponible sur l‘e-shop de l’enseigne ainsi que dans les boutiques Sephora.

La valeur réelle annoncée est de 410 € et il contient sept produits en format vente, treize tailles voyage et six miniatures.

Bon plan Sephora.fr Jusqu’au 11 novembre inclus, le prix passe à 129,90 € pour tous les clients ! Une promotion qui est étendue jusqu’au 17 novembre pour celles et ceux faisant partie du programme de fidélité Sephora.

Pour qui le calendrier de l’Avent Sephora Favorites de 2022 est-il fait ?

Grâce à sa belle sélection de produits variés et de marques tendance, le calendrier Sephora Favorites de Sephora fera plaisir au plus grand nombre : beauty addicts comme néophytes. C’est l’occasion de tester de nombreux produits stars et haut de gamme et, qui sait, découvrir les nouveaux essentiels de sa routine beauté.

Je veux le calendrier Sephora Favorites de Sephora !

