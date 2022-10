Les plus beaux calendriers de l’Avent beauté de 2022

Ils sont beaux, ils sont chauds, ils nous rendront tous accro ! Découvrez les plus beaux calendriers de l’Avent beauté de cette fin d’année.

On les attendait avec impatience et ça y est, les calendriers de l’Avent beauté 2022 commencent à faire leur apparition sur nos e-shops préférés. Chez Madmoizelle, on a eu la chance d’en recevoir un bon paquet, et on s’est dit que c’était l’occasion idéale de vous présenter les plus beaux, afin de vous aider à choisir celui qui viendra égayer vos journées de décembre.

De nouveaux calendriers sortant toutes les semaines, cet article sera réactualisé régulièrement. Alors n’hésitez pas à le glisser dans vos favoris pour faire le meilleur choix avant le 1er décembre !

Le calendrier de l’Avent 2022 de The Body Shop

Fabriqués avec amour à partir d’ingrédients Commerce équitable provenant des quatre coins du monde, les calendriers de l’Avent beauté The Body Shop sont remplis de merveilles et de joie. Comme tous les ans, la marque propose trois versions adaptées à tous les budgets : la Boîte à souhaits (55 €), la Boîte à souhaits et merveilles (130 €) et, le meilleur des deux mondes, la Boîte à merveilles (90 €).

Cette jolie boîte au décor noëlique contient vingt-cinq surprises, dont des produits iconiques de la marque en taille standard, toutes plus douces pour le corps, le visage ou encore les cheveux ! En s’offrant ce calendrier, en plus de se faire plaisir, on contribue aussi à soutenir l’association de femmes productrices de beurre de karité, Tungteiya, partenaire historique de The Body Shop.

Calendrier de l’Avent La boîte aux merveilles de The Body Shop, 90 €

Les grands points du calendrier The Body Shop en résumé

25 cases au lieu de 24.

Contient essentiellement des soins pour le corps et pour le visage, dont huit formats vente (full size) et trois accessoires.

Un prix attractif de 90 € pour une valeur réelle de 155 €.

Pour qui le calendrier de l’Avent The Body Shop est-il fait ?

Pour les fans de The Body Shop qui seront heureux de redécouvrir les produits cultes ainsi que les nouveautés de la marque.

Je veux le calendrier de l’Avent de The Body Shop !

Le calendrier de l’Avent beauté 2022 d’Oh My Cream

Depuis 2018, le retailer spécialiste de la beauté clean Oh My Cream nous gâte chaque année avec un calendrier de l’Avent garni de pépites sélectionnées avec soin. Dans ce joli coffret, réalisé en collaboration avec le label d’art de la table parisien Three Seven, on trouve vingt-cinq petites boîtes à ouvrir du 1er décembre jusqu’au jour Noël.

Palette de maquillage, masque cheveux, baume à lèvres, huile corps… Les surprises sont signées Tata Harper, Patyka, Atelier Nubio ou encore Christophe Robin. Et parce que ce n’est pas Noël tous les jours, un ticket d’or Three Seven a été glissé dans trois calendriers.

Calendrier de l’Avent Oh My Cream, 165€

Les grands points du calendrier Oh My Cream en résumé

25 cases au lieu de 24.

Contient essentiellement des soins pour le visage, dont sept formats vente (full size).

Un prix très intéressant de 165 € pour une valeur réelle de 665 €.

Pour qui le calendrier de l’Avent Oh My Cream est-il fait ?

Pour les accros à la Clean Beauty qui aiment la sélection pointue d’Oh My Cream et qui veulent s’offrir un beau cadeau pour les fêtes.

Je veux le calendrier de l’Avent d’Oh My Cream ! (disponible le 14/10/2022)

Le calendrier de l’Avent beauté 2022 de Sephora Collection

En plus de proposer un calendrier de l’Avent multimarque (149,90 €) très alléchant, Sephora propose sa propre boîte à surprises en marque propre. Au programme, des soins visage, corps et cheveux, du maquillage et quelques accessoires beauté pour s’offrir une routine complète.

L’occasion idéale pour découvrir la ligne skincare de l’enseigne, qui affiche un très bon rapport qualité-prix.

Calendrier de l’Avent Sephora Collection de Sephora, 69,99 €

Les grands points du calendrier Sephora Collection en résumé

Ne contient que des formats vente (full size) , dont cinq accessoires.

, dont cinq accessoires. Un prix intéressant de 69,99 € pour une valeur réelle de 186 €.

Pour qui le calendrier de l’Avent Sephora Collection est-il fait ?

Pour celles et ceux qui aiment les basiques et découvrir de nouveaux produits et gestes beauté.

Je veux le calendrier de l’Avent Sephora Collection de Sephora !

Le calendrier de l’Avent 2022 de Mademoiselle Bio

Pour patienter jusqu’à Noël en beauté, Mademoiselle Bio propose un calendrier de l’Avent multimarque de cosmétiques bio. Soins visage, soins cheveux, maquillage… La sélection, très variée, répondra à toutes les envies beauté.

Sans spoiler totalement son contenu, on peut vous dire que de jolies marques comme Pai, Patyka, Sanoflore, Dr.Hauschka et Kure Bazaar se cachent derrière certaines des vingt-cinq cases du coffret.

Calendrier de l’Avent de Mademoiselle Bio, 89 €

Les grands points du calendrier Mademoiselle Bio en résumé

25 cases au lieu de 24.

Contient essentiellement des soins pour le visage, dont neuf formats vente (full size).

Un prix intéressant de 89 € pour une valeur réelle de 259 €.

Pour qui le calendrier de l’Avent Mademoiselle Bio est-il fait ?

Pour celles et ceux qui ne jurent que par le bio et qui ont envie de découvrir de nouveaux produits de soin pour le visage.

Je veux le Calendrier de l’Avent de Mademoiselle Bio !

Le calendrier de l’Avent 2022 de Blissim

Pour 2022, Blissim a vu les choses en grand avec un calendrier de l’Avent au look festif et au contenu tout aussi réjouissant. Il contient vingt-quatre surprises beauté (dont 14 formats vente) sélectionnées avec soin chez des marques connues de tous comme Caudalie, MAC, L’Oréal ou encore Rituals.

Et si vous avez peur de découvrir des produits déjà reçus dans votre box mensuelle, pas de panique : sa composition est totalement inédite ! Il n’y a donc aucun risque d’avoir des doublons (même si parfois, on aimerait bien).

Calendrier de l’Avent de Blissim, 64 €

Les grands points du calendrier Blissim en résumé

Contient une sélection variée de soins visage, corps et cheveux, dont quatorze formats vente (full size) .

. Prix attractif de 64 € pour une valeur réelle de plus de 300 € (et il y a 10 € de moins pour les abonnés à la box).

Pour qui le calendrier de l’Avent Blissim est-il fait ?

Pour celles et ceux qui veulent découvrir de nouveaux produits faciles à intégrer à leur routine beauté du quotidien.

Je veux le calendrier de l’Avent de Blissim !

Le calendrier de l’Avent 2022 de L’Occitane

Baptisé Les 4 Saisons, la boîte à surprises signée L’Occitane, devenue culte depuis son lancement, en 2014, propose vingt-quatre produits stars en format miniature. Verveine, amande, karité… On y retrouve les ingrédients et parfums chouchous de la marque née en Provence, pour un Noël tout en douceur.

Cette année, trois calendriers de l’Avent sont disponibles : le calendrier classique, un calendrier premium (119€) et un calendrier réutilisable en coton recyclé (199€) en exclusivité web.

Calendrier de l’Avent de L’Occitane, 59 €

Les grands points du calendrier L’Occitane en résumé

Contient essentiellement des produits pour le corps et quelques soins pour le visage et pour les cheveux , dont un format vente.

, dont un format vente. Prix attractif de 59 € pour une valeur réelle de 109 €.

Pour qui le calendrier de l’Avent L’Occitane est-il fait ?

Pour celles et ceux qui collectionnent les crèmes pour les mains et qui, chaque année, attendent le joli calendrier L’Occitane avec impatience !

Je veux le calendrier de l’Avent de L’Occitane !

Le calendrier de l’Avent 2022 de MiiN

Depuis 2014, le retailer MiiN gâte les inconditionnels de la cosmétique coréenne avec une sélection pointue de produits dénichés à Séoul, capitale asiatique de la beauté (et paradis des fans de skincare). Pour son calendrier de l’Avent 2022, l’enseigne propose vingt-quatre surprises pour patienter jusqu’à Noël en beauté et se faire une peau de folie.

Au programme, beaucoup de soins pour le visage mais aussi quelques produits corps et du maquillage pour s’offrir une expérience K-Beauty complète.

Calendrier de l’Avent de MiiN, 129,95 €

Les grands points du calendrier MiiN en résumé

Contient vingt-quatre surprises, essentiellement des soins pour le visage, dont seize produits formats vente (full size) et deux accessoires.

et deux accessoires. Prix intéressant de 129,95 € pour une valeur réelle de 260 €.

Pour qui le calendrier de l’Avent MiiN est-il fait ?

Pour les accros à la K-Beauty qui ne jurent que par Mizon et COSRX, et toutes les personnes qui veulent enfin comprendre pourquoi on fait tout un foin des produits de beauté coréens. Le magazine ne pourra pas être tenu responsable en cas de nouvelle addiction, on vous prévient.

Je veux le calendrier de l’Avent de MiiN !

Le calendrier de l’Avent 2022 de My Little Box

Calendrier de l’Avent de My Little Box, 69 €

Les grands points du calendrier My Little Box en résumé

Contient quatorze produits de beauté (dont full size) et dix accessoires lifestyle .

. Prix intéressant de 69 € pour une valeur réelle de 240 € (le prix coûte à 60 € pour les abonnés à la box).

Pour qui le calendrier de l’Avent My Little Box est-il fait ?

Pour les fans de My Little Paris et de Kanako, sa dessinatrice star, qui collectionnent les boîtes et les goodies depuis parfois plus de dix ans.

Je veux le calendrier de l’Avent de My Little Box !

Le calendrier de l’Avent 2022 de Marionnaud

Pour découvrir les vingt-quatre surprises préparées par Marionnaud, il suffit de dénouer le délicat ruban de ce joli calendrier illustré par Garance Tresarrieu, artiste française spécialisée dans la Toile de Jouy. Il propose une routine maquillage complète pour mettre en valeur son teint, ses yeux et ses lèvres.

Un calendrier de l’Avent premium (62,99 €), contenant des produits de marques exclusives comme Moschino, Karl Lagerfeld, Erborian et Elemis est aussi disponible.

Calendrier de l’Avent de Marionnaud, 35,99 €

Les grands points du calendrier Marionnaud en résumé

Contient essentiellement du maquillage et des accessoires beauté full size.

full size. Prix doux de 35,99 €, ce qui en fait l’un des calendriers de l’Avent les plus accessibles

Pour qui le calendrier de l’Avent Marionnaud est-il fait ?

Pour les personnes qui aiment le maquillage et qui aiment pouvoir changer régulièrement de produits.

Je veux le calendrier de l’Avent de Marionnaud !

Le calendrier de l’Avent 2022 de Kiehl’s

Très attendu par les fans de la marque, le calendrier de l’Avent de Kiehl’s est de retour pour 2022 ! Designé par le studio d’animation Made by Radio, basé à Londres et au Cap, il est essentiellement composé de soins pour le visage : des produits cultes, mais aussi de nombreuses nouveautés en format miniature ou voyage.

Pour cette nouvelle édition, la marque est partenaire de la fondation Le Refuge, qui accueille des jeunes LGBTQIA+ de 18 à 25 ans victimes d’homophobie ou de transphobie en situation de rupture familiale, et qui les aide à se reconstruire émotionnellement et matériellement.

Calendrier de l’Avent de Kiehl’s, 99 €

Les grands points du calendrier Kiehl’s en résumé

Pour tout calendrier acheté, 2 € sont reversés à la fondation Le Refuge.

Contient essentiellement d es produits de soin pour le visage, dont cinq formats vente.

es produits de soin pour le visage, dont cinq formats vente. Prix intéressant de 99 € pour une valeur réelle de 170 €.

Pour qui le calendrier de l’Avent Kiehl’s est-il fait ?

Pour celles et ceux qui veulent pimper leur routine beauté avec des produits de grande qualité tout en soutenant une association d’utilité publique.

Je veux le calendrier de l’Avent de Kiehl’s !

Le calendrier de l’Avent 2022 de Catrice

Pour les fêtes, Catrice propose un joli coffret à personnaliser garni de produits de maquillage en format vente. Vernis à ongles, rouges à lèvres, crayons pour les yeux, poudre de soleil, palettes de fards à paupières… La sélection est variée et permet de réaliser de nombreux looks festifs comme plus légers. Six versions différentes sont disponibles pour satisfaire tous les goûts.

Calendrier de l’Avent de Catrice, 45,90€

Les grands points du calendrier Catrice en résumé

Contient essentiellement du maquillage, ainsi que trois produits de soin pour le visage et un accessoire, tous en format vente (full size).

Prix attractif de 45,90 € pour une valeur réelle de plus de 100 €.

Pour qui le calendrier de l’Avent Catrice est-il fait ?

Pour toutes les personnes qui cherchent un joli cadeau à (s’)offrir et qui n’ont rien contre les palettes de fards à paupières (de belles personnes, donc).

Je veux le calendrier de l’Avent de Catrice !

Le calendrier de l’Avent 2022 de Maybelline

Imaginé pour les fans de make up, le calendrier de l’Avent de Maybelline contient vingt-quatre produits pour maquiller son teint, ses lèvres, ses yeux et ses ongles avec des teintes universelles qui sublimeront toutes les carnations. Et il n’y a que des formats vente ! À vous les produits cultes et les nouveautés qui font déjà le buzz sur TikTok !

Calendrier de l’Avent de Maybelline, 69,90 €

Les grands points du calendrier Maybelline en résumé

Ne contient que des produits de maquillage en format standard (full size).

Prix intéressant de 69,90 € pour une valeur réelle de 179 €.

Pour qui le calendrier de l’Avent Maybelline est-il fait ?

Pour celles et ceux qui aiment le maquillage et qui pensent qu’on n’a jamais assez de mascaras et de crayons pour les yeux chez soi.

Je veux le calendrier de l’Avent de Maybelline !

Le calendrier de l’Avent de MonCornerB

Résolument luxueux, ce calendrier multimarque sous forme de trousse de toilette renferme vingt-quatre petits pochons soigneusement remplis par les lutins de l’e-shop Mon Corner B.

Pour les fans du genre, la beauté clean et bio est au rendez-vous avec une sélection de très belles marques de skincare, de maquillage et d’hygiène comme Oryza Lab, Antipodes, On The Wild Side, Ilia et Odacité.

Calendrier de l’Avent de MonCornerB, 129,90 €

Les grands points du calendrier MonCornerB en résumé

Contient essentiellement des soins pour le visage et quelques produits de maquillage, dont six formats vente (full size).

Prix intéressant de 129 € pour une valeur réelle de plus de 400 €.

Pour qui le calendrier de l’Avent MonCornerB est-il fait ?

Pour les addicts à la cosmétique bio et « clean » qui veulent tester des produits haut de gamme.

Je veux le calendrier de l’Avent de MonCornerB !

Le calendrier de l’Avent 2022 d’Essence

Cette année encore, la marque de maquillage à prix doux Essence propose un joli calendrier de l’Avent au look givré. Il contient vingt-quatre surprises pour se maquiller ou se faire les ongles en attendant le passage du Père Noël.

Calendrier de l’Avent d’Essence, 34,90 €

Les grands points du calendrier Essence en résumé

Contient une sélection variée de produits de beauté, dont seize formats vente (full size) et huit accessoires.

Prix doux de 34,90 €, ce qui en fait l’un des calendriers beauté les moins chers du marché.

Pour qui le calendrier de l’Avent Essence est-il fait ?

Pour les plus jeunes d’entre nous qui collectionnent les accessoires beauté et qui découvrent le maquillage. Il fait un très joli cadeau !

Je veux le calendrier de l’Avent d’Essence !

Le calendrier de l’Avent 2022 de Nuoo

Mais que contient ce joli vanity en velours terracotta ? Depuis plusieurs années, la box beauté bio et naturelle Nuoo nous comble avec un calendrier de l’Avent rempli de surprises green. Pour 2022, la sélection fait la part belle aux produits de soin pour le visage et pour le corps, sans oublier le maquillage. On y retrouve des marques comme La Canopée, Clémence & Vivien, Florame ou encore Nailmatic.

Calendrier de l’Avent de Nuoo, 89,90 €

Les grands points du calendrier Nuoo en résumé

Contient une sélection variée de produits de beauté, dont neuf formats vente (full size) et trois accessoires.

Prix intéressant de 89,90 € pour une valeur réelle de 240 €.

Pour qui le calendrier de l’Avent Nuoo est-il fait ?

Pour les adeptes des cosmétiques bio et naturels qui ont envie de découvrir de nouveaux produits pour leur quotidien.

Je veux le calendrier de l’Avent de Nuoo !

Le calendrier de l’Avent 2022 d’Yves Rocher

Cette année, Yves Rocher nous invite à nous laisser guider par les constellations avec un calendrier au thème céleste. On y découvre vingt-quatre petites boîtes garnies des produits incontournables de la marque (maquillage, soins visage, corps et cheveux) mais aussi de nouveautés pour nous aider à patienter jusqu’à Noël.

Calendrier de l’Avent d’Yves Rocher, 39,99 €

Les grands points du calendrier Yves Rocher en résumé

Contient une sélection variée de produits pour le corps, les cheveux et le visage, dont huit formats vente (full size).

Prix accessible de 39,99 €, ce qui fait de lui l’un des calendriers beauté les moins chers du marché.

Pour qui le calendrier de l’Avent Yves Rocher est-il fait ?

Pour les personnes qui souhaitent se faire plaisir avec un beau calendrier sans pour autant exploser leur budget.

Je veux le calendrier de l’Avent d’Yves Rocher !

Le calendrier de l’Avent 2022 de Benefit

Pensé pour les fans de maquillage, le calendrier de l’Avent de Benefit renferme les produits cultes de la marque pour les yeux, les sourcils et le teint en format voyage ou mini. Ultra pratique pour faire le plein de beauté avant les fêtes de Noël !

Calendrier de l’Avent de Benefit, 70 €

Les grands points du calendrier Benefit en résumé

Contient 12 surprises au lieu de 24.

Ne contient que des produits de maquillage.

Pour qui le calendrier de l’Avent Benefit est-il fait ?

Pour les fans de la marque et les personnes qui ont toujours eu envie de tester certains best-sellers sans jamais oser se lancer.

Je veux le calendrier de l’Avent de Benefit !

Le calendrier de l’Avent 2022 de La Compagnie de Provence

Avec cette troisième édition du calendrier de l’Avent de La Compagnie de Provence, Noël promet d’être joyeux, décalé et plein d’humour grâce à une collaboration haut en couleur avec OMY. Ensemble, les deux marques ont imaginé une ville provençale dans laquelle les produits prennent vie pour préparer vingt-quatre attentions délicatement parfumées : savons, crèmes pour les mains, huiles pour le corps, etc.

Calendrier de l’Avent de La Compagnie de Provence, 70 €

Les grands points du calendrier La Compagnie de Provence en résumé

Contient un assortiment de produits d’hygiène et de soin pour le corps, le visage et les cheveux.

Prix attractif de 70 € pour une valeur réelle de 130 €.

Pour qui le calendrier de l’Avent La Compagnie de Provence est-il fait ?

Pour celles et ceux qui collectionnent les crèmes pour les mains et qui ne jurent que par les miniatures pour leur trousse de toilette.

Je veux le calendrier de l’Avent de La Compagnie de Provence !

Le calendrier de l’Avent 2022 de Fleurance Nature

Produits de soins et d’hygiène, maquillage, infusions… tous les jours jusqu’au 24 décembre, on découvre une sélection unique de produits beauté et bien-être Fleurance Nature, naturels et bio. Le cadeau parfait à offrir ou à s’offrir pour se chouchouter en attendant la venue du Père Noël.

Calendrier de l’Avent de Fleurance Nature, 44,90 €

Les grands points du calendrier Fleurance Nature en résumé

Contient un assortiment de produits d’hygiène et de soin (corps, visage et cheveux) ainsi que du maquillage, dont dix formats vente (full size).

Prix attractif de 49,90 € pour une valeur réelle de 78,90 €.

Pour qui le calendrier de l’Avent Fleurance Nature est-il fait ?

Pour les fans de bio qui aiment les produits parfumés et qui ne jurent que par les infusions en hiver.

Je veux le calendrier de Fleurance Nature !

