Ce mascara a plus de succès qu’un chat mignon sur TikTok et il ne coûte que 12 euros

Depuis quelques semaines déjà, un mascara signé Maybelline fait le buzz sur les réseaux sociaux, récoltant plus d’un demi milliards de vues sur TikTok. Oui oui, vous avez bien lu !

Un mascara plus célèbre que vous et nous réunies ? C’est le genre de truc dément qu’on ne peut voir que sur TikTok en 2022 !

Et cet engouement n’est pas suscité par un produit provenant d’une marque de luxe hors de prix, mais bien par le Sky High de Maybelline New York — une petite pépite qui ne coûte que 12 euros et se trouve facilement en grande surface comme chez des grands de la cosméto façon Sephora ou Nocibé.

Pourquoi un tel succès ?

Si le mascara Sky High de Maybelline ne date pas d’hier (il est tout de même sorti en 2020 puis à l’international en 2021), c’est aujourd’hui que la communauté beauté de TikTok s’y intéresse de près.

Mais d’où vient cet engouement ? Eh bien, selon les centaines de vidéos postées sur le réseau social, il semblerait qu’il vienne de son incroyable efficacité pour booster le volume des cils (les résultats sont assez impressionnants) mais aussi et surtout pour les allonger de façon spectaculaire. Et ce, dès le premier passage.

Le secret de ce produit ? Sa brosse ultra flexible à petits picots, qui permet d’attraper tous les cils, même les plus petits et de les travailler dès la racine. Mais sa formule n’est pas en reste ! Avec son extrait de bambou et ses fibres légères, elle offre un volume impressionnant sans alourdir le regard.

L’engouement ne doit pas annuler le discernement

TikTok est devenue LA plateforme sur laquelle les tendances beauté se font et se défont. Le seul problème, c’est que ces dernières vont et viennent à vitesse grand V, portant aux nues un produit puis un autre pour qu’il finisse par tomber dans l’oubli quelques semaines plus tard.

Si bien que certains influenceurs beauté ont fait de la découverte et du test de nouveaux produits leur cheval de bataille. Une dynamique pas très écologique et surtout extrêmement consumériste qui peut lasser même les plus passionnées d’entre nous…

@kensnation

L’idée n’est donc pas de vous enjoindre à acheter ce produit si vous en avez déjà un qui vous convient très bien. Mais si vous avez bientôt fini le vôtre — ou que vous l’avez laissé périmer sans honte — et que vous avez besoin d’un nouveau mascara, celui-ci peut vous ravir !

Mascara Sky High, Maybelline New York, 10,50€

