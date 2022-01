Allonger ses cils c’est bien, sans paquets c’est mieux ! Voici un mascara que vous allez adorer

Une mise en beauté digne de ce nom, qu’elle soit naturelle ou extravagante, repose souvent sur un regard accentué. Pour réussir ce tour de force, tout se joue sur le bon mascara !

Selon l’expression, les yeux sont le miroir de l’âme, mais pour y voir correctement son reflet, mieux vaut un miroir suffisamment grand. Depuis des générations, le maquillage mise beaucoup sur le regard, qu’il convient d’allonger, de souligner et d’étirer ! Pour cela, le plus commode reste d’utiliser le mascara qui sait créer longueur et volume sur vos cils.

Ainsi, de nombreuses marques rivalisent d’ingéniosité pour vous proposer les produits qui sauront allonger vos cils sans les assécher, avec des composants qui les embelliront et les intensifieront. C’est le cas du mascara Sky High de Maybelline New York, qui s’est donné pour mission de vous faire un regard de braise sans prise de tête et à un prix accessible — ce qui ne l’empêche pas de ne pas lésiner sur la performance !

La promesse du mascara Sky High : de la longueur sur l’intégralité des cils

Vous allez certainement me dire que c’est ce que promettent tous les mascaras de la planète. La différence avec Sky High, c’est sa brosse flexible en silicone qui capture même les plus petits cils pour les étirer de la racine jusqu’aux pointes et sans en déposer sur les paupières. Deux, trois passages et vos cils touchent le ciel.

Ne vous méprenez pas, la brosse est souple, certes, mais reste parfaitement manipulable. Elle vous permettra de travailler différentes épaisseurs ou intensités à votre guise, grâce à sa composition. Outre le fait de ne pas créer de paquets, ce qui est primordial pour un bon mascara, sa tenue est impeccable.

Sa matière est suffisamment nourrissante pour ne pas s’effriter, et légère pour ne pas alourdir vos cils — il est vrai que sentir son maquillage lorsqu’on le porte est plutôt désagréable… Mieux vaut des matières qui vous laissent libre de toute activité durant votre journée !

Mascara Sky High, Maybelline New-York, 13€

Un packaging ultra désirable

Le contenu du Sky High est très satisfaisant, mais le contenant l’est tout autant ! Il est pile dans la tendance et on le laisse traîner avec plaisir : d’un beau rose, épuré, mais ce qui compte est en relief. Quant à son format, il est ultra pratique — pas trop gros, tout en contenant suffisamment de matière pour vous accompagner durant de nombreuses utilisations.

Un mascara dans un écrin, qu’on a presque envie d’avoir juste pour l’exposer dans sa salle de bain ou sur lequel on a plaisir à tomber dans son sac à mains !

Seul ou avec un maquillage des paupières, le mascara Sky High sera votre nouveau meilleur allié. Et vous pourrez toujours glisser dans votre poche pour une retouche rapide au besoin !

