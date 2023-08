Alors que Taylor Swift s’apprête à sortir son premier long métrage, le directeur de la photographie préféré de Martin Scorsese, Rodrigo Prieto encense la chanteuse. Des louanges prometteuses venant d’une pointure qui a aussi éclairé des chefs d’œuvres de Spike Lee, Oliver Stone, et Alejandro González Iñárritu.

Son nom ne dit peut-être rien au grand public, mais c’est une pointure de l’industrie cinématographique. Rodrigo Prieto a dirigé la lumière sur La 25e Heure (2002) de Spike Lee, Comandante (2003) et Alexandre (2004) d’Oliver Stone, 21 Grammes (2003) et Babel (2006) d’Alejandro González Iñárritu, Le Secret de Brokeback Mountain (2005) et Lust (2007) d’Ang Lee, et même Barbie (2023) de Greta Gerwig. C’est même le directeur de la photographie préféré de Martin Scorsese dernièrement puisqu’il s’est occupé d’éclairer Le Loup de Wall Street (2013), Silence (2016), The Irishman (2019) et Killers of the Flower Moon (2021). Alors quand Rodrigo Prieto complimente les talents de réalisation de Taylor Swift, ça vend du rêve.

Rodrigo Prieto encense les talents cinématographiques de Taylor Swift

En effet, Rodrigo Prieto a eu l’occasion de travailler avec Taylor Swift puisqu’il a dirigé la lumière de trois de ses clips sortis en 2020, « The Man », « Cardigan », et « Willow », qu’elle a elle-même réalisés (elle fait même son propre stylisme, maquillage et coiffure dans « Cardigan »). Après cette trilogie de réalisation, Taylor Swift a réalisé son premier court métrage en guise de clip, « All Too Well (10 minute version) » (où Rina Yang a assuré la direction de la photographie), et compte bientôt sortir son premier long métrage.

Dans une interview accordée à The Wrap publiée le 13 août 2023, Rodrigo Prieto encense ainsi les talents cinématographiques de Taylor Swift :

« Évidemment, c’est une vraie artiste, mais c’est aussi une excellente réalisatrice. Je dois dire que, pour les clips que j’ai faits avec elle, elle a été extraordinaire. Pour quelqu’un qui n’a pas grandi en tant que réalisatrice – c’est une musicienne et une chanteuse merveilleuse -, elle comprend bien le cinéma, la narration, elle comprend comment raconter une histoire avec une caméra. Elle excelle également sur les aspects techniques. »

Quant à savoir si Rodrigo Prieto dirigera la photographie du premier long métrage de Taylor Swift, le mystère reste entier, puisque l’expert de la lumière botte en touche, auprès de The Wrap toujours :

« Je suis au courant de ce projet [de long métrage de Taylor Swift]. Je ne sais pas où est-ce que ç’en est actuellement, parce que j’étais concentré sur mon propre film, mais nous en avons parlé et je ne sais pas si je finirai par le faire ou si quelqu’un d’autre [le fera], mais je pense qu’elle est géniale. »

Que sait-on du premier long métrage de Taylor Swift ?

Pour l’heure, on ne sait que trop peu de choses sur le premier long métrage de Taylor Swift. Cette dernière en signe d’ailleurs le scénario. À la production, se trouve Searchlight Pictures (qui a déjà produit cinq Oscars du meilleur film : Slumdog Millionaire, 12 Years a Slave, Birdman, The Shape of Water et Nomadland). Mais rien n’a encore fuité concernant l’intrigue, la distribution, encore moins la date de sortie. Nul doute en tout cas que Taylor Swift saura réaliser son premier long métrage all too well…

