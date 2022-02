Jake Gyllenhaal veut enterrer l’écharpe de guerre avec les fans de Taylor Swift

Taylor Swift raconte-t-elle sa relation avec Jake Gyllenhaal dans sa ballade de rupture All Too Well ? La nouvelle version de 10 minutes et son clip semblaient le confirmer, mais l’acteur vient de démentir, agacé. Sure, Jake…

Déjà particulièrement émouvante dans sa version de 5 minutes 28 sortie en 2012 dans l’album « Red », la balade de rupture All Too Well est devenue carrément déchirante dans sa mouture de 2021 pour Red (Taylor’s Version).

Pour accompagner le ré-enregistrement de cet album (afin de reprendre le contrôle de ses masters, c’est-à-dire les droits sur les enregistrements originaux), la chanteuse a sorti un clip. Et celui-ci a relancé les rumeurs selon lesquelles cette chanson raconterait sa relation avec l’acteur Jake Gyllenhaal en 2011.

Quand les médias ajoutent de l’huile sur le drama Taylor Swift-Jake Gyllenhaal

Depuis la sortie du clip le 13 novembre 2021, les fans de Taylor Swift se sont emballés. Ils bombardent les réseaux sociaux de théories, de mèmes, et d’émojis écharpe rouge (en référence à un vers de la chanson expliqué ci-dessous).

“i left my scarf there at your sister's house and you've still got it in your drawer, even now..”



10 years ago, Taylor Swift lost her scarf after going out with jake & his sister Maggie Gyllenhaal in NYC. pic.twitter.com/l9VkmwuXb1 — popreset (@popreset_) November 11, 2021



Ce tweet cite un vers de la chanson All Too Well : « J’ai oublié mon écharpe chez ta sœur, et tu l’as encore dans un tiroir, même aujourd’hui » et présume qu’il s’agit d’une écharpe déjà aperçue au cou de Taylor Swift lors d’une sortie avec Jake et sa sœur Maggie Gyllenhaal.

Même de prestigieux médias ont ajouté de l’huile sur le feu, comme le W (magazine encore plus haut de gamme que Vogue au sein du groupe Condé Nast). Le média a fait poser l’acteur avec une chemise rouge (titre de l’album de Taylor Swift en question) et des lunettes de soleil en forme de cœur (qui a servi un temps de signature stylistique à la chanteuse).

Et si le clin d’œil n’était pas assez évident, le magazine a même publié le cliché sur Instagram le 12 janvier 2022 avec en légende « Jake’s Version » (avant de se rétracter quelques heures plus tard).

Le clin d’œil du magazine W à la relation entre Jake Gyllenhaal et Taylor Swift.

Jake Gyllenhaal estime que cette histoire n’a plus rien à voir avec lui

Bombardé de questions au sujet de Taylor Swift, Jake Gyllenhaal vient de l’évoquer auprès du magazine Esquire dont il fait la couverture du numéro de mars 2022.

L’acteur de 41 ans a parlé de son confinement à faire du pain maison avec sa compagne actuelle de 25 ans, la mannequin française Jeanne Cadieu : « À bien des égards, nous sommes une famille », dit-il à propos de sa petite amie. « Je suis dans une relation pleine d’amour et de soutien. Je me sens tellement à l’aise. »

Jake Gyllenhaal s’est aussi exprimé sur la réception publique d’All Too Well auprès d’Esquire :

« Ça n’a rien à voir avec moi […] Il s’agit de sa relation avec ses fans. C’est son expression. Les artistes puisent dans leurs expériences personnelles pour s’inspirer, et je n’en veux à personne. »

Jake Gyllenhaal veut que cette histoire serve de leçon sur la responsabilité

Jake Gyllenhaal avoue aussi qu’il n’a pas écouté la version longue de la chanson, ni même la nouvelle monture de l’album. Pour expliquer pourquoi il a désactivé la possibilité de commenter ses publications Instagram suite au déferlement des fans de Taylor Swift, l’acteur développe ainsi :

« À un moment donné, je pense qu’il est important, lorsque les fans deviennent indisciplinés, que nous nous sentions responsables de les obliger à être civilisés et à ne pas autoriser la cyberintimidation en leur nom. […] Cela appelle une question philosophique plus profonde. Il ne s’agit pas d’un individu en soi, mais d’une conversation qui nous permet d’examiner comment nous pouvons – ou devrions même – assumer la responsabilité de ce que nous mettons dans le monde, de nos contributions au monde. Comment provoque-t-on une conversation ? On le voit en politique. Il y a de la colère et de la division, et cela peut même mettre des vies en extrême péril. »

Quand le journaliste lui demande s’il a été menacé de mort, Jake Gyllenhaal répond que non, avant de poursuivre doctement :

« Ma question est : est-ce notre avenir ? La colère et la division sont-elles notre avenir ? Ou pouvons-nous être responsables et responsabiliser les autres tout en mettant simultanément de l’empathie et de la civilité dans la conversation dominante ? C’est la discussion que nous devrions avoir. »

Jake Gyllenhaal veut seulement qu’on retienne qu’il a une « vie merveilleuse »

Pour qu’on arrête de l’embêter avec toute cette histoire dont il a été complètement dépossédé, et qu’il ne souhaite clairement pas aborder davantage, Jake Gyllenhaal finit par conclure :

« Ma vie est merveilleuse. J’ai une relation qui est vraiment merveilleuse, et j’ai une famille que j’aime tellement. Et toute cette période m’a fait réaliser cela. »

All too well, Jake.

Crédit photo de Une : couverture d’Esquire de mars 2022 ; pochette de l’album Red (Taylor’s Version).