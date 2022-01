Damon Albarn, chanteur du groupe Blur et co-créateur de Gorillaz, a prétendu dans une interview que Taylor Swift n’écrivait pas ses propres chansons. Leave Taylor alone bon sang !

Taylor Swift qui se fait critiquer à tout bout de champ ? Malheureusement, rien de nouveau pour la chanteuse.

En 2022, ce n’est plus Kanye West mais Damon Albarn qui a décidé de discréditer la pop star en déclarant dans une interview pour le Los Angeles Times qu’elle n’écrivait pas ses propres chansons.

Dans une explication assez bancale, le chanteur tente de se rattraper aux branches en calamant que co-écrire des morceaux ne compte pas lorsqu’il s’agit d’être auteur de musique — bien qu’il explique ensuite aimer le travail de Billie Eilish… qui co-écrit ses morceaux avec son frère. OK vu.

« Taylor Swift n’écrit pas ses propres morceaux » selon Damon Albarn

Tout est parti d’une remarque du journaliste du LA Times demandant à Damon Albarn s’il pense que beaucoup d’artistes de nos jours reposent sur « l’attitude » et le « son » — sous-entendant peut-être qu’ils et elles ne s’attardent pas sur les paroles de leurs morceaux.

Le chanteur répond brièvement : « Citez moi une personne qui ne se repose pas là-dessus. » Son interlocuteur lui répond que, malgré qu’elle ne soit peut-être pas à son goût en terme de musique, Taylor Swift est une très bonne autrice.

Damon Albarn répond très brièvement : « Elle n’écrit pas ses propres morceaux ». Puis, lorsqu’on lui répond que si, et qu’elle en co-écrit certains, il se lance dans une riposte bancale :

« Ça ne compte pas. Je sais ce que c’est de co-écrire. Co-écrire, c’est très différent d’écrire. Je ne suis pas un hater, je dis juste qu’il y a une grande différence entre être un auteur de morceau qui écrit soit-même et être co-auteur. Ça ne veut pas dire que le résultat sera moins bien. »

Damon Albarn explique ensuite qu’il est peut-être « traditionaliste » sur ce sujet. Il compare ensuite Taylor Swift et Billie Eilish, disant être plus attiré par le travail de la jeune chanteuse et son frère.

Globalement, on comprend que le travail de Taylor Swift n’est pas au goût du chanteur, et c’est OK, mais il tient à dénigrer son travail. Et ça, ça ne l’est pas.

Une réponse claire, nette et précise

Taylor Swift a répondu sur Twitter dans un message qui rétablit la vérité sur sa carrière et ses compétences :

« @DamonAlbarn j’étais tellement fan de vous avant de voir cela. J’écris TOUS mes morceaux moi-même. Votre “avis controversé” est totalement faux et néfaste. Vous n’avez pas besoin d’aimer ma musique mais c’est totalement horrible d’essayer de me discréditer en tant qu’autrice. WOW. »

Damon Albarn n’est pas revenu à la charge : il a répondu à la chanteuse qu’il était totalement d’accord, ajoutant :

« J’ai eu une conversation à propos des auteurs de musique et cela a été réduit à du clickbait. Je m’excuse platement. La dernière chose que je voudrais faire est discréditer votre travail d’autrice. J’espère que vous comprenez. »

Le chanteur semble comprendre qu’il a peut-être parlé trop vite. Taylor Swift, elle, a tellement été discréditée au court de sa carrière qu’il est compréhensible qu’elle ne se laisse plus faire par les remarques fausses d’un boomer. Bien envoyé Taylor !

À lire aussi : Le morceau de Lana Del Rey pour Euphoria est là et évidemment il défonce

Crédit photo : Instagram de Taylor Swift