Taylor Swift plus forte qu’Elvis Presley, avec 68 semaines en tête des charts

C’est un record historique, et elle l’a accompli à seulement 34 ans. Taylor Swift a surpassé Elvis Presley en régnant pendant 68 semaines au sommet des charts américains.

La reine a dépassé le roi. Après avoir été nommée personnalité de l’année par le Times le 6 décembre dernier, Taylor Swift a surpassé Elvis Presley, établissant un record dans l’histoire de la musique.

Treize albums au classement

À 34 ans, la country girl est devenu l’artiste solo dominant le plus longtemps le classement Billboard 200 des albums les plus écoutés et vendus. Jusqu’ici, le record était détenu par le « King », qui s’était maintenu en tête des charts américains pendant 67 semaines avec 10 albums, entre 1956 et 2002. Selon les informations du magazine Billboard publiées le 31 décembre 2023, les albums de Taylor Swift ont dominé le classement pendant 68 semaines, et ce, toutes catégories d’albums confondues.

Taylor Swift // Source : capture d’écran Youtube

Mais ce n’est pas tout. L’artiste a établi un second record en ce qui concerne le nombre d’albums ayant atteint la première place des charts. Pas moins de treize de ses albums ont trôné en tête. Cette prouesse inclut son dernier opus, « 1989 (Taylor’s Version), » sorti en fin d’année, qui termine 2023 en première position pour la cinquième semaine, de manière non consécutive.

À lire aussi : Jake Gyllenhaal veut enterrer l’écharpe de guerre avec les fans de Taylor Swift

À l’heure actuelle, le record absolu de semaines en tête du classement est détenu par les Beatles avec 132 semaines en tête des charts. À la vitesse à laquelle l’influence culturelle, artistique et économique de Taylor Swift s’étend, on se demande s’il lui faudra encore longtemps pour atteindre cette prouesse.

Découvrez le BookClub, l’émission de Madmoizelle qui questionne la société à travers les livres, en compagnie de ceux et celles qui les font.