Taylor Swift se lance dans le cinéma en tant que réalisatrice

Après son clip aux allures de court-métrage All too Well, la chanteuse va réaliser son premier long-métrage, produit par Searchlight Pictures.

Alors qu’elle explose tous les records avec Midnights, son album sorti le 21 octobre, Taylor Swift part à la conquête d’un nouvel art : le cinéma. À 32 ans, la superstar va réaliser son premier film.

Un contrat avec un studio star

Taylor Swift a marqué l’histoire récemment avec Midnights : ce ne sont pas moins de dix titres de son dixième album qui se sont hissés en tête du top Billboard Hot 100. Ainsi, après avoir conquis le monde de la musique, la star s’attaque à celui du septième art.

Taylor Swift va passer derrière la caméra, comme l’a annoncé Searchlight Pictures, le studio ayant produit des films aussi populaires que Little Miss Sunshine, Slumdog Millionaire, Juno ou encore Black Swan. Taylor Swift signera la réalisation mais aussi le scénario de ce long-métrage, à propos duquel on ne sait pas encore grand-chose. Aucun nom d’acteurs, d’actrices, de synopsis ou encore de date de sortie n’ont été annoncés pour le moment.

© Creative Commons

Déjà acclamée pour son premier court-métrage

Après l’annonce de cette collaboration, le studio a exprimé son enthousiasme dans un communiqué signé par les présidents de Searchlight Pictures, David Greenbaum et Matthew Greenfield :

« Taylor est une artiste et une conteuse unique en son genre. C’est une véritable joie et un privilège de collaborer avec elle alors qu’elle s’engage dans ce nouveau et passionnant voyage créatif. »

Si Taylor Swift est déjà aguerrie dans l’art de raconter des histoires grâce à une caméra, c’est qu’elle a déjà écrit et réalisé un clip aux allures de court-métrage ayant tout raflé aux MTV Video Music Awards. All Too Well : The Short Film a été récompensé du prix de la Meilleure Vidéo et de la Meilleure Vidéo Longue Durée lors de la prestigieuse cérémonie en novembre. Le film est même éligible pour être nominé aux Oscars dans la catégorie meilleur court-métrage. Le début d’une belle carrière au cinéma ?

Crédit de l’image à la Une : © Creative Commons