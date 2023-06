« On ne peut pas parler de fierté sans parler de douleur », le message salvateur de Taylor Swift pour les droits LGBTQ+

La tournée The Eras Tour de Taylor Swift coïncide avec le mois des fiertés. Alors qu’elle était en concert à Chicago, l’artiste a pris quelques instants pour témoigner son empathie et son engagement aux personnes issues de la communauté LGBTQ + et a affirmer un engagement collectif contre les lois restreignant leurs droits.

Il y a cinq jours s’ouvrait le mois des fiertés. Alors qu’elle était en concert sur la scène du Soldier Field à Chicago, Taylor Swift a livré une prise de parole engagée contre la régression des droits des personnes LGBTQ + aux États-Unis.

« On ne peut pas parler de fierté sans parler de douleur »

Taylors Swift ne s’est pas contentée d’interpréter son titre You Need to Calm Down, dont le contenu est engagé en faveur des LGBTQ + : « Essaye de contrôler tes pulsions de crier sur tous les gens que tu hais / Car la rage n’a jamais rendu quelqu’un moins gay »,chante notamment l’artiste dans son morceau.

Taylor Swift // Source : Madmoizelle

Exprimant sa volonté que ses concerts soient un « espace de sécurité et de célébration » à la fin de son titre, Taylor Swift a également confié son souhait que « chaque endroit soit sûr et beau pour les membres de la communauté LGBTQ ».

L’artiste a insisté sur le fait qu’« on ne peut pas parler de fierté sans parler de douleur » :

« Aujourd’hui et ces dernières années, il y a eu beaucoup de lois néfastes qui ont mis en danger les membres de la communauté LGBT et queer. C’est douloureux pour tout le monde. Tous les alliés, tous les proches, toutes les personnes de ces communautés. »

Le vote, un outil central dans la lutte contre l’homophobie

Pour Taylor Swift, l’engagement pour le droit des personnes LGBTQ + ne se joue pas seulement dans l’art mais aussi dans les urnes. L’artiste aux 262 millions d’abonnés sur Instagram a réaffirmé l’importance de faire entendre leurs voix lors des périodes électorales. « C’est pour cela que je rappelle toujours les dates d’élections de mi-mandat et de primaires », a-t-elle expliqué.

Taylor Swift dans le clip de Karma // Source : Capture d’écran YouTube

Taylor Swift a appelé son public à se poser les bonnes questions avant de voter en se demandant à propos d’un candidat : « Est-il défenseur ? Allié ? Protecteur de l’égalité ? Est-ce que je veux voter pour lui ou pour elle ? »

Cette prise de parole est plus que bienvenue. Le même jour que le concert, le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a promulgué une loi interdisant d’apporter une aide médicale aux mineurs transgenres.

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.