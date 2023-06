Le Scrabble se met enfin à la page : 62 mots haineux supprimés de la prochaine édition

La Fédération internationale de Scrabble francophone a banni 64 mots de sa liste officielle, car identifiés comme « ayant un caractère haineux, irrespectueux des valeurs humaines ».

Fini les injures et mots oppressifs au Scrabble. Le 19 juin, la Fédération internationale de Scrabble francophone (FISF) a dévoilé, dans un communiqué, les mots qui ne seront plus admis sur les grilles, car « identifiés comme ayant un caractère haineux, irrespectueux des valeurs humaines et des nouvelles sensibilités de notre monde ».

Ainsi, 64 mots sont désormais supprimés, dont 62 (une vingtaine et leurs formes fléchies), pour des « raisons éthiques », car misogynes, homophobes, ou encore racistes.

Selon Mattel, les « mots que nous choisissons sont importants »

Sont ainsi supprimés : « Asiate », « boche », « chicano », « enculeur », « femmelette », « gogol », « g*udou », « g*uine », « lope », « lopette », « nabot », « n*gre », « n*gresse », « n*grillon », « p*dé », « pouffiasse », « romano », « schleu », « sidaïque », « tafiole », « tantouse », « tantouze », « tarlouse », « tarlouze », « travelo ». Ceci prendra effet dès le 1er janvier 2024.

La précédente édition avait déjà entraîné la suppression, en 2019, des mots « chinetoque » ou encore « n*gro ». Un changement qui est dû, selon, l’Express, à l’entreprise Mattel, propriétaire du jeu : « Lorsque l’on joue au Scrabble – comme dans la vie – les mots que nous choisissons sont importants. Les mots ont le pouvoir de renforcer, d’encourager et d’honorer, mais ils peuvent aussi être utilisés pour affaiblir, décourager et manquer de respect » avait rapporté l’entreprise au journal en décembre dernier.

Si ces 64 mots sont expulsés du jeu, « près de 750 » nouveaux apparaissent, auxquelles il faut ajouter plus de « 400 nouvelles variantes (nouveaux féminins, principalement) », a également expliqué la fédération.

