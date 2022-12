Game of Thrones : Kit Harington fait de (tristes) révélations sur le spin-off sur Jon Snow

On en sait un peu plus sur Snow, le mystérieux projet de spin-off centré sur Jon Snow… et d’après Kit Harington, le moral du héros est au plus bas.

Kit Harington était au centre de toute l’attention le week-end dernier à Los Angeles lors d’une convention Game of Thrones. L’interprète de l’iconique Jon Snow a livré les premiers détails sur le très alléchant projet de spin-off centré sur le personnage. Attention, l’acteur n’y est pas allé de main morte dans les spoilers sur la fin Game of Thrones !

« Il ne va pas bien »

L’été dernier, The Hollywood Reporter affolait la toile en annonçant que HBO développait un spin-off centré sur Jon Snow et dont le titre provisoire est Snow. À en croire le média américain, l’action de cette nouvelle série se situerait après les évènements de la saison 8. Attention toutefois : pour l’heure, HBO n’a rien confirmé concernant Snow.

Autant dire qu’une fois face à Kit Harington, les spectateurs ont fait pleuvoir les questions. Le comédien a fini par révéler quelques indices sur ce que serait, selon lui, l’état moral du personnage, si cette suite voyait le jour. Et apparemment, ça ne va pas fort pour notre héros, comme le rapporte Entertainement Weekly :

© HBO

« À la fin de la série, quand nous le trouvons dans cette cellule, il se prépare à être décapité et il veut l’être. Il a fini. Le fait qu’il aille au Mur est le plus grand cadeau et aussi la plus grande malédiction. Il se retrouve à nouveau là-bas (au-delà du Mur), avec tout ce qui lui est arrivé en tête. Il doit vivre sa vie en pensant au fait qu’il a tué Dany, qu’Ygritte est morte dans ses bras, qu’il a pendu Olly. Il doit vivre sa vie, mais tous ces traumatismes restent. Je pense que quand on l’a quitté à la fin de la série, on s’attendait à le voir lâcher un petit sourire qui aurait prouvé que les choses vont bien se passer. Mais il ne va pas bien. »

Espérons que le succès spectaculaire de House of the Dragon finira de convaincre HBO de nous en dire plus sur ce spin-off ! On est sûres que cela mettrait un peu de baume au cœur meurtri de Jon Snow.

Crédit de l’image à la Une : © HBO