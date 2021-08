Dépression, addiction… Kit Harington a souffert après Game of Thrones

Celui que vous connaissez sous les traits de Jon Snow dans Game of Thrones s’est exprimé sur la période de dépression et d’addiction qu’il a traversée après l’arrêt de la série culte : les artistes osent lentement parler de santé mentale, un sujet longtemps stigmatisé.

Dans le monde du sport comme dans celui des arts, les personnalités osent, en 2021, évoquer leur mal-être dans les médias. Et les hommes rejoignent peu à peu cette conversation longtemps menée par des femmes — citons, tout récemment, la sportive Simones Biles ou encore la chanteuse Selena Gomez.

L’acteur-star Kit Harington, révélé par Game of Thrones, se joint lui aussi à ces courageuses voix.

Game of Thrones, le rouleau compresseur dont on ne sort pas indemne

Dans un entretien accordé au Times, l’interprète de Jon Snow a abordé sans détour son expérience post-Game of Thrones. Après la fin de la série dont il tenait l’un des rôles principaux, et donc au plus fort de sa notoriété, Kit Harington a pris soin de mettre sa carrière en pause pendant un an pour soigner sa dépression et ses problèmes d’addiction à l’alcool.

« J’ai traversé des périodes de dépression profonde, où je voulais faire toutes sortes de choses », a ainsi déclaré l’acteur.

À présent sobre depuis deux ans, Kit Harington apporte son témoignage sur les affres de la célébrité. « Je pense que cela est directement lié à la nature du show », analyse-t-il : Game of Thrones, qui s’est arrêtée à l’issue d’une huitième saison controversée en 2019, a connu un succès démesuré, devenant un véritable phénomène de société. L’acteur de 34 ans est devenu en quelques épisodes une star planétaire, enchaînant les saisons et même plus.

Attendu au tournant, il a pris le public de court en jouant dans le film d’auteur du réalisateur Xavier Dolan, Ma vie avec John F. Donovan, qui évoquait déjà les côtés obscurs de la célébrité.

En 2021, les médias ont fait des progrès

« Peut-être qu’en parler pourrait aider quelqu’un, quelque part. Mais je ne veux certainement pas être considéré comme un martyr ou quelqu’un de spécial », a indiqué avec humilité Kit Harington.

L’acteur britannique n’est pas le premier à subir la pression de la célébrité. On ne peut que remarquer — et se réjouir — que les médias font preuve de plus de bienveillance à son égard qu’ils n’ont pu le faire dans le passé.

Le comédien Matthew Perry, qui incarnait Chandler dans Friends (une autre série culte, dans un registre très différent !) a lui aussi bataillé avec des problèmes d’addiction, par exemple : le problème des effets d’une célébrité rapide et planétaire sur la santé mentale ne datent pas d’hier. Mais l’œil que la presse et la société porte dessus évolue.

De la série BoJack Horseman aux récentes déclarations de Kit Harington, la libération de la parole autour des problèmes d’addiction et de dépression ne peut qu’être profitable à tous et toutes.

