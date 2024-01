Kit Harington VS Jon Snow : « Je lisais la déception sur le visage des fans qui me rencontraient »

Jon Snow a beau être l’une des figures les plus emblématiques de la culture pop ces dernières années, Kit Harington a révélé que ce rôle avait eu des conséquences désastreuses sur sa santé mentale. Il s’est livré sur ses addictions lors du tournage de la série, mais aussi sur la difficulté qu’ont certains de ses fans à distinguer l’acteur du personnage.

Game of Thrones a allumé le feu d’une passion plus que compréhensible parmi les fans. Figure charismatique et courageuse, Jon Snow a particulièrement marqué le public de la série, laissant une empreinte indélébile dans l’univers du petit écran.

Cependant, derrière un personnage triomphant se trouve un homme ayant souffert de l’impact psychologique profond que ce rôle a eu sur sa vie quotidienne.

« Je ne savais pas qui j’étais »

Dans un entretien avec The Times, l’acteur britannique ayant porté le manteau de Jon Snow pendant huit saisons, de 2011 à 2019, a expliqué que cette expérience s’était soldée par une « sorte de dépression » en 2019.

Dans les colonnes de l’hebdomadaire américain, il a expliqué avoir éprouvé une crise existentielle : « la frontière était poreuse entre le personnage et moi. Je ne savais pas vraiment qui j’étais. Je buvais continuellement tout en jouant à être un personnage alcoolique. »

Kit Harington était « tout le contraire » de Jon Snow

Kit Harington a expliqué que cette imbrication entre son personnage et son identité était notamment dû au regard des gens. L’acteur de 37 ans a confié avoir dû composer avec l’ombre omniprésente de Jon Snow, un rôle qui semble avoir fusionné avec sa propre identité dans l’esprit du public :

« Les gens me traitaient comme le personnage, qui était un héros, un homme bon. Mais dans ma vie, personnellement, je n’ai pas du tout ressenti cela. Je pense que ça a créé une sorte de cicatrice psychologique. Je buvais beaucoup. J’étais en proie aux addictions, si bien que j’avais beaucoup de choses à cacher. C’était tout le contraire de mon personnage, qui lui, ne savait pas mentir. Quand je rencontrais des fans, je lisais la déception sur leur visage dès que je commençais à parler.

Cette cicatrice psychologique, tout porte à croire que Kit Harington a finalement réussi à la refermer. Il semble désormais prêt à redevenir Jon Snow – dans les limites du petit écran, avec le spin-off du personnage, qui est toujours en cours chez HBO.

