Kate Winslet, estomaquée par les réactions à son apparence dans Mare of Easttown, espère une révolution

Dans Mare of Easttown, elle aura marqué cette année 2021. Mais Kate Winslet n’oublie pas les réactions à sa performance, comme si montrer une quadragénaire sans artifices était un risque…

C’est sans nul doute l’une des performances d’actrice de l’année 2021 qui nous aura le plus marquées et dont on parlera encore longtemps : celle de Kate Winslet dans la mini-série Mare of Easttown.

À l’occasion un entretien pour The Guardian (dans lequel l’actrice embraye direct en parlant de ses orgelets causés par le stress intense pendant le tournage de la série !), elle revient justement sur la façon dont son personnage a été perçu et son engagement dans le rôle.

Les femmes de 40 ans et plus, ces oubliées du cinéma et des séries

Car oui, dès la sortie de Mare of Easttown, c’est ce qui a fait parler : Kate Winslet sans maquillage ; Kate Winslet aux cheveux gras, sapée comme une daronne normale dans une banlieue pavillonnaire, portée sur la bouteille et toujours la vapoteuse au bec ; Kate Winslet un peu dénudée dans une scène de sexe — scène pour laquelle elle a même du batailler afin que son ventre ne soit pas coupé au montage…

Autant de signes qui montrent le mélange de fascination et de répulsion du public, dès lors qu’une femme ne rentre plus exactement dans des standards de beauté et qu’elle est considérée comme une personne, non comme un objet qui doit susciter le désir pour être intéressant.

Estomaquée par toutes les réactions autour de Mare, Kate Winslet espère que sa performance peu flatteuse, mais réaliste, amènera un vrai changement :

« Les gens se demandaient “Est-ce qu’elle a pris du poids ? Est-ce qu’elle n’a pas l’air négligé ? N’est-elle pas courageuse de faire ça ?”. Mais pourquoi je devrais être courageuse ? J’imagine que c’est parce que ce n’est pas comme ça que les actrices principales sont représentées. Peut-être que Mare sera un tournant, et nous allons arrêter d’autant scruter les femmes à l’écran. »

Plus loin, la comédienne ajoute que dans l’industrie du film et de la télévision, « les femmes d’âge moyen ont longtemps été sous-estimées, méprisées et ignorées ».

« Cela change. Regardez les actrices qui ont gagné aux Emmy [Olivia Colman, 47 ans ; Gillian Anderson, 53 ans ; Jean Smart, 70 ans… ndlr]. Aucune d’entre nous n’étions dans la vingtaine, et c’est cool ! Je me sens bien plus cool en tant qu’actrice à 40 ans passés que je n’aurais jamais pu l’imaginer. »

S’il fallait encore une preuve que Kate Winslet n’est pas qu’une formidable actrice…

