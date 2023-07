Jeff Bezos et Leonardo DiCaprio s’allient pour sauver la forêt amazonienne

Pour protéger la faune et la flore et sauvegarder les peuples indigènes, l’acteur et le fondateur d’Amazon lancent un fond de 200 millions de dollars.

Non ce n’est pas une blague. Le multimilliardaire créateur d’Amazon Jeff Bezos et Leonardo DiCaprio ont décidé d’unir leurs forces pour la protection de la forêt amazonienne.

Les deux hommes participent au lancement d’un fonds de 200 millions de dollars, le Protecting Our Planet Challenge. Celui vise à sauvegarder les peuples indigènes d’Amazonie et à préserver sa faune et sa flore au cours des quatre prochaines années.

Le tout, en garantissant une déforestation nulle, en sauvegardant 58 millions d’hectares de terres publiques non désignées en Amazonie, et en renforçant la gestion des zones protégées existantes et à protéger les populations indigènes.

71,54 millions de tonnes de CO 2 émit par Amazon en 2021

Si outre sa carrière d’acteur, Leonardo DiCaprio est également connu pour son engagement en faveur de l’écologie, Jeff Bezos, lui, s’est découvert une conscience écolo plus récemment, malgré tous ses voyages en jet privé.

En juillet 2021, chapeau de cow-boy sur la tête, le milliardaire s’était offert 10 minutes de vol touristique dans l’espace (oui, dix minutes), afin de « mesurer la fragilité de la terre », écrivait Numerama. En décembre suivant, il avait donné 433 millions de dollars à des organisations luttant contre le changement climatique.

Même si la cause est noble, on aurait aimé que cette conscience soit également présente dans sa propre entreprise. Puisque sans compter les conditions de travail déplorables des employés, son empreinte carbone explose, l’entreprise ayant émis dans l’atmosphère l’équivalent de 71,54 millions de tonnes de CO 2 en 2021. Rien que ça.

Ainsi, on espère que le prochain plan de sauvetage écolo mené de Jeff Bezos sera pour Amazon.

