Bonne nouvelle : les fast-foods ne serviront plus à manger dans de la vaisselle jetable

Nouvelle année, nouvelle résolution. Les enseignes de restauration rapide ont démarré 2023 avec l’obligation de fournir de la vaisselle lavable à leurs clients, sauf si le repas est à emporter.

Les adeptes du McDo en lendemain de cuite ont peut-être été les premiers à le remarquer. Depuis le 1e janvier, les fast-foods ont l’interdiction de servir les repas consommés sur place dans de la vaisselle jetable. Une mesure qui s’applique à tous les établissements de restauration rapide ayant une capacité d’au moins 20 places assises.

La loi anti-gaspi

Cette mesure, pionnière en Europe, fait partie de la loi Agec, aussi appelée loi anti-gaspillage. Votée en 2020, elle vise l’élimination du plastique à usage unique d’ici 2040. Selon Le Monde, le ministère de la Transition écologique estime que l’interdiction partielle de la vaisselle jetable dans les fast-foods permettrait d’éviter la production de 150 000 tonnes de déchets par an. Pour s’assurer du respect de cette mesure, les fast-foods seront contrôlés par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dont les sanctions pourraient aller de 1 500 à 15 000€ d’amende.

Les obstacles

Si la mesure représente un pas en avant pour la préservation de la planète, son efficacité se heurte cependant à plusieurs points. Le Monde montre ainsi que beaucoup de fast-foods n’ont pas encore pris les mesures nécessaires pour se plier à cette nouvelle contrainte écologique. D’autre part, ceux qui l’ont fait n’ont pas toujours opté pour les meilleures solutions. Interrogé par le journal français, Benjamin Peri, cofondateur de la société Pyxo, spécialisée dans les systèmes de réemploi pour la restauration, explique que la vaisselle choisie par McDonald’s, par exemple, est conçue dans des matériaux dont la durée de vie ne dépasse pas 1 an et qui plus est difficile à recycler. Il explique également que le « plus difficile » sera de « gérer le consommateur » et de l’inciter « à retourner les contenants ».

La vente à emporter bientôt concernée

La mesure ne s’applique pas à encore à la vente à emporter, qui représente pourtant « jusqu’à 70 % du chiffre d’affaires de certains établissements ». C’est l’objet de la prochaine étape de cette mesure, mais aucune date n’a encore été annoncée. Avant, Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, a donné rendez-vous aux grandes chaînes de fast-food le 6 janvier prochain, « pour qu’elles puissent nous présenter leur plan d’action », a-t-il indiqué sur Twitter.

Visuel de Une : Unsplash / Crystal Jo