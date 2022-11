Surprise (non) ! les menus enfants des fast-foods ne sont pas adaptés… aux enfants !

Malgré la petite taille des menus fast-food pour enfants, leur apport calorique est bien trop élevé. La CLCV alerte sur le manque de transparence des enseignes et la faible qualité nutritionnelle des formules destinées aux plus jeunes.

Ne vous faites plus arnaquer par le petit sachet de pomme qui accompagne le menu fast-food de votre enfant. Ces menus sont loin d’être sains et leur qualité nutritionnelle se dégrade peu à peu. Une étude publiée le 28 novembre par la CLCV (l’association nationale de défense des consommateurs et des usagers) alerte les parents sur ces formules, en rien adaptées aux enfants qu’elles prétendent combler.

La fast-food, cette bombe calorique inadaptée aux enfants

Grasse, croustillante, fondante, la nourriture fast-food ravit les papilles de nos petits chéris, au grand dam de leurs géniteurs qui préfèreraient qu’ils se passionnent pour les brocolis. Si les parents sont souvent conscients de la pauvreté nutritionnelle de ces aliments, une enquête menée auprès de sept enseignes de restauration rapide — dont des fast-foods, mais aussi des sandwicheries — confirme leurs craintes.

Bourrées de graisses saturées, de sel et de sucre, les formules destinées aux plus jeunes couvriraient plus de 50 % de leurs apports caloriques journaliers, malgré leur petite taille. Alors que l’obésité infantile est un véritable enjeu de santé publique, ces menus spéciaux sont de plus en plus caloriques et pauvres en nutriments. On estime pourtant que 50 % des enfants et 60 % des adolescents consomment chaque semaine de la restauration rapide.

Des chaînes de restauration rapide qui manquent de transparence

Les chaînes de restauration rapide manquent de transparence et ne communiquent pas assez clairement la composition et la valeur nutritionnelle de leurs plats. Quand elles les communiquent…

Si l’information des consommateurs est primordiale, elle n’est pas suffisante. Les enseignes doivent également fournir un effort concernant la qualité de leurs menus en proposant des aliments moins caloriques et plus adaptés aux besoins des plus jeunes.

Le rôle des parents contre la malbouffe

Lisa Faulet, responsable scientifique et alimentation de la CLCV suggère aux parents d’adapter le menu de leurs enfants en optant pour des accompagnements plus sains. Eau à la place du soda, yaourt ou fruit à la place de la glace, crudités à la place des frites, ces alternatives permettent de limiter la casse. La docteure en nutrition, Béatrice de Reynal recommande quant à elle de ne pas faire du fast-food un objet de récompense afin de ne pas valoriser ce type d’enseignes et la malbouffe associée.

Cette étude révèle un manque de transparence de la part des chaînes de restauration rapide et déconseille fortement la consommation de nourriture Fast-food aux plus petits. Ne paniquez pour autant, personne n’a jamais cassé son enfant en l’emmenant de temps en temps bâfrer un burger bien gras. Même accompagné de frites et de soda.

Crédit photo image de une : Maria Sbytova