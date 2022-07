Oui, les gourdes de compotes pour enfants sont trop sucrées, mais pas de panique

Une récente étude britannique affole tous les parents, pointant du doigt le taux de sucre dans les gourdes de compotes pour les enfants. Mais ça concerne vraiment tous les pays ?

Depuis qu’une récente étude publiée par La British Dental Association et qui alerte sur les « niveaux obscènes » de sucre présents dans de nombreuses gourdes de compote à destination des enfants, on a envie de balancer toutes les Pom’Potes de nos placards et de les éloigner des bouches de nos précieuses têtes blondes. À raison ?

Les compotes en gourdes, le nouveau danger ?

Si cette étude pointe du doigt les taux alarmants de sucre présent dans les gourdes de compotes de marque britannique — jusqu’à deux tiers de l’apport journalier recommandé en sucre, au Royaume-Uni, pour un adulte, ce qui est énorme, elles ne concernent pas forcément les compotes françaises. #Notallcompotes, en somme.

Bien évidemment, en France comme ailleurs, le sucre n’est pas notre meilleur ami, pour les enfants tout comme les adultes, et son apport doit être surveillé et limité. On en parlait déjà dans notre article sur les Bébés Coca : le sucre peut être un fléau.

Mais consommées avec parcimonie et dans le cadre d’une alimentation équilibrée, les compotes françaises ne vont pas conduire votre enfant directement chez le dentiste.

En France, le taux de sucre journalier pour les enfants est recommandé à 12,5g. Si on prend l’étiquette de composition de deux grandes marques souvent utilisées par les Français, voici ce qu’il est inscrit :

Composition des Pom’Potes, de la marque Materne

Composition des compotes de la marque Babybio

Comme pour tout dans l’alimentation, il ne faut pas abuser. Ne pas manger trop gras, trop salé et trop sucré. Privilégier les produits frais et faits maison, et ne pas utiliser, autant que possible, de produits transformés.

Ça, c’est dans l’idéal, et c’est nécessaire pour éviter tout un tas d’ennuis de santé chez l’enfant, comme chez l’adulte, comme le diabète, l’obésité ou les problèmes cardio-vasculaires, entre autres.

Dans la réalité, une compote de temps en temps à la place d’un fruit frais, un jus de pommes offert au goûter en plus d’un verre d’eau pour lui faire plaisir ne va pas transformer votre enfant en démon de l’enfer.

Il est préférable, bien sûr, d’éviter l’abus de ces aliments. Mais tout est question de nuances dans l’alimentation. Si possible, pour les plus petits, il faut privilégier les fruits frais, en morceaux ou écrasés selon l’âge, pour le goûter. De plus, il est important de bien regarder les étiquettes de composition des produits que l’on achète pour éviter les mauvaises surprises, et de bien brosser les dents des enfants après chaque repas pour éviter les caries.

D’ailleurs, concernant les compotes et les caries, n’hésitez pas à verser ladite compote dans un bol, pour éviter le contact prolongé des dents avec la nourriture. De plus, le fait de boire la compote apporterait moins de sentiment de satiété. Mais de temps en temps, ça va, pas de panique non plus.

Si vous avez le moindre doute, n’hésitez pas à vous rapprocher de votre pédiatre, qui pourra vous indiquer les bons gestes à suivre.

L’abus de sucre est dangereux pour la santé, et il ne faut simplement pas en abuser, comme pour tout le reste. Soyons attentives.

