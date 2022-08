Le prequel d’Outlander est lancé, et on sait de quoi l’histoire va parler

Fan des Fraser, accrochez-vous : la chaîne STARZ vient d’annoncer qu’un prequel d’Outlander était en cours de développement, et a annoncé l’arc narratif.

Attention à l’hyperventilation, restons calmes, ceci n’est pas un exercice : un prequel d’Outlander, la série à succès dont on vous rabâche les oreilles depuis 1000 ans, va bientôt voir le jour, et son sujet est trop cool.

« Blood of my Blood » : on commence par le début

Comme nous l’avons appris dans un communiqué, le prequel s’intitulera Outlander : Blood of my Blood et devrait se concentrer sur l’histoire d’amour des parents de Jamie Fraser, Helen et Brian.

Kathryn Busby, Présidente de la programmation originale de STARZ, la chaîne qui diffusera la série, a déclaré :

Outlander est une série fascinante qui, de saison en saison, a conquis le cœur de ses fans dans le monde entier. Nous sommes ravis de tourner de nouvelles pages de cette histoire vibrante pour offrir à notre public le récit par lequel tout a commencé. Matthew, Maril et Ronald continueront d’apporter leur incroyable vision et leur créativité à cette nouvelle itération. Et nous sommes impatients de connaître la suite.

Matthew B. Roberts est le scénariste du prequel Outlander: Blood of My Blood et sera également le showrunner et producteur exécutif. Il occupe d’ailleurs actuellement ces deux places sur Outlander, dont la septième saison est en cours de production.



Aux côtés de Matthew B. Roberts, Maril Davis sera également productrice exécutive du prequel avec Ronald D. Moore, qui ont développé Outlander pour la télévision, sous leur bannière de production Tall Ship Productions. Story Mining & Supply Company sera également producteur exécutif avec Diana Gabaldon, autrice des livres originaux dont est issue la série Outlander, au poste de productrice consultante.

Outlander saison 1. Crédits : Netflix

On peut donc facilement imaginer qu’on va pouvoir retrouver les paysages écossais qui font tout le charme de la série originelle, des kilts, de l’accent à couper au couteau et des conflits familiaux. En effet, je vous rappelle qu’Helen est la sœur de Douglas et Colum MacKenzie, qui ne sont connus pour être les gars les plus calmes du monde, et qu’Helen et Brian se sont mariés sans le consentement de leurs clans respectifs. Ça va être drama tout ça !

Espérons que ce prequel rallumera un peu la flamme qui s’éteint petit à petit avec la série originelle.

Bien évidemment, nous vous tiendrons informées de la date de diffusion. Ce que nous savons pour l’instant, c’est que la série sera disponible en France sur le service de streaming STARZPLAY.

