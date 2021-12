The Batman : Zoë Kravitz illumine la nouvelle bande-annonce (et y’a aussi Robert Pattinson, au fait)

La superproduction de Warner Bros et DC Films avec l’homme chauve-souris joué par Robert Pattinson, sortira début mars 2022 en France. Dans ce nouveau trailer baptisé « The Bat and the Cat », c’est surtout Zoë Kravitz qui crève l’écran.

Personnellement, je n’y connais rien aux films de super-héros. Je risque pourtant bien d’aller voir The Batman, rien que pour Zoë Kravitz en Catwoman qui le distinguera de toutes les itérations précédentes, assurément.

“Selina, dont throw your life away.”

“Don't worry, honey. I got nine of 'em.”



The Bat and The Cat, la nouvelle bande-annonce de The Batman

Dans ce nouvel épisode de la franchise, réalisé par Matt Reeves (La Planète des singes : L’Affrontement, Cloverfield), c’est Robert Pattinson (Twilight, Remember Me, The Lost City of Z, De l’eau pour les éléphants, ou encore Tenet) qui joue l’homme chauve-souris.

D’autres personnages prennent bien sûr part au film : l’Homme-mystère, interprété par Paul Dano (Little Miss Sunshine), Le Pingouin par Colin Farrell (Les Animaux fantastiques, Minority Report, Bons Baisers de Bruges, Dumbo), ou encore le majordome Alfred par Andy Serkis (Personne ne sort d’ici vivant).

Mais c’est évidemment Zoë Isabella Kravitz (Big Little Lies, Mad Max: Fury Road, Divergente, Dope, The Road Within, High Fidelity, ou encore Good Kill) qui y crève l’écran en tant que Catwoman.

Zoë Kravitz en train de nous persuader de craquer pour la tendance cagoule dans The Batman.

Zoë Kravitz et Robert Pattinson jouent au chat et à la (chauve) souris dans The Batman

Après Anne Hathaway dans The Dark Knight Rises, Michelle Pfeiffer dans Batman : Le Défi, et Camren Bicondova dans Gotham, c’est donc à la talentueuse fille de Lenny Kravitz et de Lisa Bonet d’enfiler la combinaison féline et les oreilles de chat.

Zoë Kravitz en Catwoman se retenant de planter Robert Pattinson en Batman.

Outre les discours mélodramatiques sur fond de ville de Gotham apocalyptique, on découvre donc dans cette nouvelle bande-annonce alléchante de The Batman Zoë Kravitz et Robert Pattinson en train de jouer au chat et à la (chauve) souris : dialogues plein de sous-entendus passifs-agressifs, chamaillerie bon-enfant ou baston souple. Cet opus sera clairement l’occasion de comprendre l’histoire originelle du personnage de Catwoman au cinéma (en attendant des films dédiés avec des heures de Zoë Kravitz dedans ?). Je ne sais pas pour vous, mais je ronronne déjà d’impatience.

