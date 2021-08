Moins de fleurs, plus de champis : après le cottagecore vient le goblincore

Trop cucul et idéalisé, le cottagecore ? Le goblincore célèbre une nature sans filtre, avec sa boue, ses champignons, et ses insectes au charme sous-cotés — mais aussi une fascination pour les gobelins, hobbits, et autres elfes… Aussi creepy que choupi.

Si TikTok regorge de tendances toutes plus étonnantes les unes que les autres, l’une en particulier tire son épingle du jeu. Sans forcément être nouvelle (si ce n’est qu’elle a un nouveau nom pour se référence plus facilement sur les réseaux, désormais), la vogue goblincore ou mushroomcore désigne l’intérêt pour les facettes moins glamour de la nature !

C’est un peu comme le cottagecore mais pour les aspects plus boueux, visqueux, peu photogéniques, et pourtant fascinants du monde rural.

L’esthétique goblincore fleurit sur TikTok, après avoir germé sur Tumblr

What people think What it

goblincore is vs actually is pic.twitter.com/rk2xUMUSJE — Depop (@depop) August 7, 2021 « Ce que les gens se figurent être le goblincore VERSUS ce que c’est vraiment », tweete le site de seconde main Depop le 8 août 2021

Oui, les papillons c’est joli, mais qu’en est-il de leur forme antérieure, la chenille ? Que serait le monde sans champignon ? Qui pense au charme discret des grenouilles, à l’élégance des escargots ? Les amateurs de goblincore !

Sur TikTok, le hashtag dépasse les 500 millions de vues. Les adeptes s’arrachent des t-shirts illustrés de pages d’herbier ou de planches de botaniques, quand ils n’en font pas de la déco chez eux.

Cette tendance réunissait déjà des aficionados de champignons sur Tumblr depuis les années 2010, et TikTok n’a fait que les rendre encore plus visibles. Ne parlons même pas des fans de mycologie (la science des champignons) ni de ceux du Seigneur des Anneaux qui n’ont pas attendu les réseaux sociaux pour célébrer leur passion vouée à une nature sans filtre et à des créatures fantastiques loin de répondre aux codes du glamour traditionnel !

C’est rare que la mode célèbre une nature sans filtre

Si les fleurs, les fruits et autres animaux mignons ont l’habitude d’avoir le vent en poupe en guise d’imprimé dans la mode grand public, c’est beaucoup plus rare de tomber sur des motifs faisant la part belle aux champignons ou aux limaces, réputés comme peu esthétiques.

C’est donc un goût (du moche ?) singulier que de le revendiquer, un attrait plus rare et cru, pour adeptes d’une nature moins esthétisée et domestiquée.

Pendant que Jacquemus glamourise des champs de blés et de lavandes taillés au cordeau au millimètre près, les amateurs de mushroomcore n’ont pas peur de se salir en rando, y cueillir des champignons, et contempler des insectes de tous les noms. C’est ce qui amène l’experte des tendances Sabrina Faramarzi à résumer ainsi le phénomène auprès du Guardian :

« Le goblincore, c’est le cottagecore de ceux qui passent vraiment du temps dans la nature. [Pour des personnes qui] savent que la nature n’est pas constituée de champs de blé ensoleillés, mais de forêts noueuses et d’animaux chaotiques. Souvent appelé dark cottagecore, l’esthétique fait également la part belle à une partie occulte. » L’experte des tendances Sabrina Faramarzi au Guardian

These are my bffs pic.twitter.com/EA3vcltVZG — gaius marshshine 🍄 (@goblincore_elf) August 1, 2021

En cet été pluvieux qui ressemble de plus en plus à l’automne, alors qu’Halloween approche, la tendance goblincore va sûrement prendre plus d’ampleur encore. Alors gardez l’œil ouvert pour les plus beaux champignons !

