Lisa de BLACKPINK défile pour la première fois, chez Celine évidemment

Ambassadrice de choix de la maison Celine, Lisa Manobal donne encore plus de sa personne en marchant pour la nouvelle collection printemps-été 2022 imaginée par Hedi Slimane et présentée à Nice.

Lisa Manobal qui défile pour Celine, « how you like that ? » Cela devient de plus en plus difficile à ignorer : la K-Pop cartonne dans les charts internationaux, ses artistes savent vendre des produits dérivés de leur notoriété comme des petits pains… Et le luxe commence à le mesurer en y piochant des égéries d’envergure.

Parmi elles, Lisa Manobal du groupe BLACKPINK prête son image depuis quelques saisons à la maison de luxe française Celine. Outre des campagnes mode, et maintenant de haute parfumerie, voilà que cette alliance va encore plus loin à travers un défilé, où Lisa fait dont son « runway debut » (ses débuts en défilé).

Lisa défile à Nice pour la nouvelle collection Celine printemps-été 2022

Pour sa nouvelle collection femme printemps-été 2022, la maison Celine a choisi de réaliser un film de présentation, Covid oblige. Tournée sur la baie des anges à Nice, dans le Sud de la France, et réalisée par le directeur artistique Hedi Slimane (qui signe également le casting, le stylisme et la scénographie, en parfait démiurge omnipotent, pour ne pas dire control freak), la vidéo laisse voir la mairie de la ville, le Negresco (un célèbre hôtel 5 étoiles), le musée de la villa Masséna, ou encore l’observatoire de Nice.

Et pour habiter cette carte postale niçoise, la mannequin acharnée Kaia Gerber (fille de Cindy Crawford), la talentueuse actrice Diana Silvers (aperçue notamment dans Birds of Paradise en 2021), et Suzanne Lindon (fille de Vincent Lindon et Sandrine Kiberlain) sillonnent la ville en portant la nouvelle collection.

Mais c’est bien sûr Lisa Manobal de BLACKPINK qui attire tous les regards. Et dont la seule présence rend ce défilmé, qui aurait pu passer inaperçu, presque viral.

#LisaRunwayDebut pour Celine par Hedi Slimane

Sur une chanson baptisée Vitamine C, interprétée par CAN, la chanteuse déambule en portant notamment un sweat-shirt à capuche gris, une veste de style universitaire (un teddy) vert kelly (je vous avais dit que ce serait LA couleur tendance), un crop-top, un jean, des baskets blanches, des lunettes de soleil bleu layette et un sac jaune vif.

Une dégaine décontractée et colorée, accessible et facilement désirable, dont Hedi Slimane a le secret pour en faire des cartons commerciaux.

La chanteuse porte également une robe entièrement brodée de sequins, à l’encolure Bardot (tellement Sud de la France), qui rendrait parfaitement sur les tapis rouges.

Même si on voit Lisa surtout de dos, les fans de l’artiste y vont de leur hashtag #LisaRunwayDebut partout sur les réseaux sociaux. Signe supplémentaire s’il en fallait pour la mode, de choisir plus que de jolies cintres bien nés avec des mensurations standardisées, mais bien des ambassadrices connectées, fortes de liens forts avec leur communauté, histoire de se créer facilement des moments viraux, même en ne laissant entrevoir qu’un dos. Le luxe ne sous-estime plus la puissance des fangirls.

Crédit photo de Une : Capture d’écran YouTube de Celine printemps-été 2022.