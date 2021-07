Nice, Biarritz, Lille, ou Saint-Malo ? 4 fictions françaises qui vous font voir du pays depuis votre canapé

En partenariat avec Salto (notre Manifeste)

En sortant de la pandémie, nous savons — au cas où nous l’avions oublié — que voyager est un luxe. Contexte oblige, l’argument financier n’est plus le seul à prendre en compte : il y a aussi l’écologie. Voyager à travers nos belles régions françaises prend tout à coup une autre saveur !

Les productions françaises ont d’ailleurs su transformer ce nouvel attrait en décor pour leurs créations audiovisuelles. Et le public le leur rend bien, puisque cela participe à créer de la proximité avec toutes celles et ceux qui les regardent ! On ne va pas se mentir, reconnaître des lieux qui nous sont familiers dans nos séries préférées fait toujours plaisir.

Les aficionados de fictions françaises veulent pouvoir s’identifier à une série autrement qu’au travers des traits de caractère des personnages principaux, ils veulent se projeter ! Pour cela, rien de mieux qu’un lieu que l’on côtoie soi-même. Les scénaristes laissent le parisianisme de côté et nous font voir du pays ! La preuve par quatre avec ces séries françaises tournées sur différents territoires de l’Hexagone, toutes diffusées en intégralité sur Salto.

HPI, dans les Hauts-de-France



Dès le premier épisode de la série, lorsque l’héroïne de HPI Morgane Alvaro rentre chez elle, on comprend très vite que nous sommes soit dans le Nord, soit dans le Pas-de-Calais. Si vous vous êtes déjà rendue dans l’un de ces deux départements, un détail architectural caractéristique de cet ancien bassin minier n’a pas pu vous échapper : la brique rouge !

Si vous vivez dans les Hauts-de-France, vous connaissez certainement les raisons de cette omniprésence de briques rouges dans le paysage. En premier : l’argile et le limon se trouvent en abondance dans les sols de la région, donc pas besoin d’aller loin pour s’en procurer. Le second argument : les Flandres sont un ancien bassin minier, et les industriels de l’époque construisaient de petites maisons à bas prix, toutes similaires. C’est justement dans une de ces maisons de la banlieue de Lille que réside Morgane.

Il n’y a pas que ça : au fur et à mesure des huit épisodes de la première saison que vous pourrez découvrir sur Salto, vous aurez aussi le plaisir de découvrir certains coins du Nord comme Malo-les-Bains au bord de la Manche dans l’épisode 7 ou différents quartiers de la capitale des Flandres ! D’ailleurs si vous n’avez pas d’idée pour votre prochaine destination de vacances, sachez que c’est une idée excellente d’ itinéraire à suivre dans le Nord.

Romance, au Pays basque

L’intrigue de cette fiction est portée par deux choses : la beauté d’Olga Kurylenko qui joue Alice, une jeune femme mystérieuse envoûtante, et l’élégance intemporelle de Biarritz. La série se passe en 1960, et la ville est la même, intacte… le temps qui passe ne semble pas avoir d’emprise sur cette cité.

C’est justement ça qui caractérise le Pays basque, et les locaux y sont très attachés : une réelle authenticité. Située dans le sud-ouest de la France, Biarritz a une lumière très particulière — d’ordinaire, lorsque survient un flashback dans une fiction, nous avons droit à un filtre sépia, pour un effet pellicule vieillie. Ici c’est inutile, Biarritz se suffit à elle-même !

Si vous avez déjà eu la chance de flâner dans cette cité balnéaire, vous reconnaîtrez certainement ses plages, son centre-ville, l’Hôtel du Palais ou les hauteurs verdoyantes typiques du Pays basque, région pluvieuse par excellence (il n’y a pas qu’en Bretagne qu’on se fait rincer).

Gloria, en Bretagne

La première scène de cette fiction française est un gros plan sur l’héroïne qui observe, impuissante, un accident de voiture en larmes… Tout à coup la mention « 9 jours plus tôt » apparaît ; on comprend alors que son mari a disparu en abandonnant femme et enfant. Gloria va alors tout faire pour le retrouver.

Cette série à suspens doit en partie son atmosphère pesante au ciel bas breton. L’héroïne étouffe, nous aussi. Pour parvenir à cette ambiance, Gloria est tournée en Ille-et-Vilaine, près de l’océan, où le temps est extrêmement changeant, une aubaine pour cette réalisation. Le fond sert la forme autant que possible !

L'atmosphère de la Bretagne est particulière et les scénaristes le savent. En ce sens, on perçoit tour à tour le port de Cancale situé tout près de la maison de Gloria, mais aussi la grande ville du coin, Saint-Malo.

La vengeance aux yeux clairs, à Nice

Comme le nom de cette série l’indique, on a ici une histoire de vengeance. Emma revient, 15 ans après l’assassinat de sa famille, sous le nom d’Olivia dans la ville de Nice dans le but de faire tomber l’homme qui n’a jamais payé pour ses meurtres. L’héroïne est refaite de la tête aux pieds afin que personne ne la reconnaisse. La seule chose intacte reste ses yeux, car elle est très clairvoyante…

Toutes ces histoires de tueries, de vengeance, et de drames qui se perpétuent depuis des décennies contrastent avec la douceur de la baie des Anges. Encore une fois, le fond sert la forme : Nice, symbole de la Riviera française, où les retraités de France et de Navarre viennent profiter d’un climat plus que chaleureux, devient le théâtre d’événements plus que tragiques qui tranchent avec le ciel bleu et l’architecture colorée de la ville.

En temps normal, le temps s’écoule délicieusement sur la Côte d’Azur. Donc on a juste envie de demander à tous les wannabe mafieux d’arrêter d’assassiner des témoins gênants à tour de bras et de se calmer pour profiter du soleil niçois ! Après tout, ce climat et ces paysages sont uniques au monde. Et dans le cas présent, la douce météo méditerranéenne vient comme aérer l’atmosphère pesante de l’intrigue. Un contraste qui fonctionne formidablement !

Il faut avouer que tourner dans de véritables paysages, ça apporte quand même un autre charme que le studio. Toutes ces fictions diffusées en intégralité sur Salto vous permettent de découvrir des territoires français sur lesquels vous n’avez peut-être pas encore mis les pieds ! Peut-être que l’une de ses séries vous donnera des idées de voyages ou de week-ends estivaux ?

En tout cas, chaque région et chaque série valent le coup d’œil, on vous le garantit. Personnellement, pour cet été 2021, je suis actuellement en train de préparer mes valises pour Biarritz, façon Romance !

