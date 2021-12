5 tendances beauté repérées sur TikTok qui s’avèrent plus dangereuses qu’autre chose

Des tendances beauté, TikTok en voit passer des dizaines voire des centaines tous les ans. Malheureusement, ce réseau ne brasse pas que de bonnes idées ! Certaines sont même plutôt dangereuses…

Vous le savez, la rédaction beauté de Mad a une sorte de relation d’amour/haine avec TikTok. En même temps, difficile de trancher ! Parfois, il y naît des idées aussi ingénieuses qu’efficaces ; parfois, on a envie de s’arracher les cheveux à la seule vue de tutos qui peuvent vraiiiiiment porter atteinte à la peau, aux cheveux, aux cils, aux sourcils ou plus globalement à la santé.

Parmi l’océan de TikTok foireux qu’on a trouvé, on en a sélectionné 5 qui nous désespèrent un peu plus à chaque visionnage.

Se tatouer des fausses taches de rousseur à la maison

Depuis quelques années, on voit énormément de personnes se dessiner de fausses taches de rousseur sur le visage grâce à l’utilisation de maquillage, de henné ou… d’encre achetée sur Internet. Le problème : cette pratique, similaire à du tatouage, est souvent effectuée à la maison, sans réelle connaissance du produit utilisé, ses spécificités et la façon de l’appliquer.

Du coup, certaines personnes ont développées des réactions allergiques allant de la rougeur aux gonflements en passant par la brûlure. C’est le cas de l’instragrammeuse @tillywhitfeld, qui, après s’être tatoué des taches de rousseurs à l’aide d’encre trouvée sur Ebay et d’aiguilles à coudre s’est retrouvée avec de sévères dommages sur la peau.

Le Beautyblender au congélateur

Voilà une technique qui a récemment émergé sur les réseaux sociaux : l’utilisation d’une éponge ou d’un Beautyblender congelé pour rendre l’application de fond de teint ou d’anticernes plus lisse.

S’il est vrai que le rendu est très beau et uniforme, la méthode elle-même peut s’avérer très dangereuse pour la peau qui réagit mal au contact avec l’élément gelé. Et si ça ne se voit pas dès les premières utilisations, son usage prolongé va altérer la barrière cutanée et provoquer un déséquilibre voire l’apparition de petits vaisseaux sanguins. Non merci.

Se limer les dents

Sur TikTok, certaines utilisatrices s’arment d’une lime à ongle pour pouvoir égaliser leurs dents ou obtenir un résultat plus net. Une technique qui horrifie les dentistes et qui nous donne, à nous aussi, une sérieuse envie de quitter les réseaux sociaux !

Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que cette procédure ne doit ABSOLUMENT PAS être réalisée à la maison par une personne qui n’est pas un professionnel — elle peut causer des dommages qui resteront à vie sur les dents. Une notion que le docteur Lisa Creaven explique au magazine Extra.ie :

« S’engager dans cette tendance est très dangereux, car vos dents ne repoussent pas comme le font vos cheveux et vos ongles. Une fois que votre dentition adulte aura poussé, ce sont les dents que vous aurez pour la vie. Par conséquent, il est important de les traiter avec soin. Cette tendance est dangereuse et entraînera probablement des dommages permanents. »

Le contouring à base de crème solaire

Aïe aïe aïe… Encore une infamie dont TikTok est à l’origine. Cette dernière consiste à n’utiliser de la protection solaire que sur les zones de highlight comme l’arrête du nez, le contour des yeux ou le menton. Problème : les autres endroits du visage ne sont donc pas protégés des ravages des UV sur la peau !

Une tendance qui n’affole pas que nous puisque le dermatologue Joshua Zeichner a confié à Refinery29 :

« Nous savons que l’exposition directe aux rayons UV est le facteur de risque des plus importants pour le développement à la fois du vieillissement prématuré et des cancers de la peau. »

Pire que tout, cette méthode a été plébiscitée par Gwyneth Paltrow elle-même dans une séquence immortalisée par Vogue où elle raconte qu’elle n’applique de la protection solaire que sur les endroits où le soleil tape habituellement. On s’en passera bien, merci.

La crème pour favoriser l’érection sur les lèvres

On n’a pas fini d’écarquiller les yeux. Dernière idée de génie mais pas des moindres : utiliser une crème pour favoriser l’érection sur ses lèvres afin d’obtenir plus de volume… À ce stade, on n’a pas les mots !

Si cette méthode peut s’apparenter à l’utilisation d’une crème antihémorroïdaires pour faire disparaître les cernes, elle n’en n’est pas moins dangereuse : même si une si la crème trouvée en sex shop peut s’avérer très efficace pour faire gonfler les lèvres, le tiktokeur @jerrybmaldonado prévient que son utilisation lui brûle la bouche au bout des quelques minutes.

Un problème loin d’être étonnant selon le Docteur Hadley King, dermatologue interviewé par le magazine Insider :

« Les produits qui peuvent être plus facilement tolérés dans les zones où la peau est plus épaisse ou plus grasse peuvent être trop irritants lorsqu’ils sont utilisés sur les lèvres. Ils peuvent faire l’effet de peeling et abîmer la zone. »

Autre problème de la vidéo : l’influenceur déguste tranquillement une pizza avec le produit posé sur ses lèvres. Un détail pour certains, qui s’avère en fait très dangereux pour sa santé puisqu’en ingérant la crème vasodilatatrice, il peut faire baisser sa pression artérielle, provoquer des douleurs thoraciques et des maux de tête selon le site heart.org.

Bref : idée foireuse, passez votre chemin. Pour toutes ces idées, d’ailleurs. Et ne croyez pas tout ce que vous voyez sur les réseaux !

