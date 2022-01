La nouvelle ligne beauté écoresponsable de Chanel, ça donne quoi ?

La célèbre maison de luxe vient de dévoiler N°1 de Chanel, une nouvelle ligne beauté écoresponsable imaginée autour de la fleur emblématique de la marque : le camélia. Time to get hype ?

La nouvelle année commence bien pour Chanel ! Après avoir fêté les 100 ans de son parfum iconique N°5 en 2021, la marque française fait à nouveau parler d’elle en lançant N°1 de Chanel, une ligne beauté qui mêle produits de soin de la peau, maquillage et parfum.

Le petit plus ? Un positionnement écofriendly, avec des formules plus naturelles et des packagings pensés pour limiter leur impact environnemental. Une première pour la maison de luxe.

N°1 de Chanel, une ligne beauté inspirée par l’iconique camélia

Pour créer les neuf produits de cette nouvelle ligne beauté, Chanel a travaillé pendant une dizaine d’années sur les propriétés « belle peau » du camélia, la fleur emblématique de Gabrielle Chanel. Très riche en anti-oxydants, l’huile de camélia régénère la peau et l’aide à se protéger contre les agressions extérieures causées par la pollution, le stress ou encore les UV.

Côté skincare, on retrouve un nettoyant visage sous forme de poudre (49€), une lotion (60€), un sérum (105€), une crème de soin (98€), un contour des yeux (68€) et une brume biphasée (78€) à appliquer sur peau nue ou par-dessus le maquillage pour rafraîchir la peau.

Pour compléter la routine, N°1 de Chanel propose aussi un fond de teint au rendu lumineux (70€), disponible en 20 teintes, ainsi que six baumes lèvres et joues (45€) dans des tons « bonne mine » pour nourrir la peau et rehausser la carnation.

En touche finale, une eau parfumée revitalisante (105€), baptisée L’Eau Rouge, peut être vaporisée sur les points de pulsation mais aussi sur tout le corps, à la façon d’une brume de soin.

N°01 de Chanel, quand le luxe se lance dans l’éco-friendly

Pour ce grand lancement, Chanel a décidé de mettre toutes les cartes de son côté en mettant en avant ses engagements pour l’environnement. Mais concrètement, qu’est-ce que ça donne ?

Côté packagings, les emballages en verre recyclable — dont le poids a été allégé — sont imprimés avec de l’encre organique et un QR code remplace le livret papier. La crème de soin, produit phare de la gamme, est présentée dans un pot rechargeable (la recharge coûte 83€).

Niveau formules, elles contiennent jusqu’à 97% d’ingrédients d’origine naturelle et jusqu’à 76% d’ingrédients dérivés du camélia. Les produits ne contiennent pas de silicones ni d’ingrédients controversés pour la santé.

Petit point qui mérite quand même notre attention : les produits de beauté Chanel sont distribués en Chine depuis des décennies… ce qui veut dire que jusqu’au 21 mai 2021, date d’entrée en vigueur de la nouvelle règle stipulant que les produits cosmétiques dits « généraux » non-fabriqués en Chine n’ont plus besoin d’être testés sur des animaux (sur présentation de certains documents), les rouges à lèvres et crèmes au double « C » ont fait (font toujours ?) le malheur de nombreux lapins de laboratoire avant leur mise en rayon.

Et ça, on ne peut pas vraiment dire que ce soit très « écoresponsable », même si on se réjouit que de plus en plus de marques s’engagent pour la planète.

La nouvelle ligne beauté Chanel N°1 de Chanel est disponible dès aujourd’hui sur l’e-shop ainsi que dans les boutiques de la marque. Elle arrivera le 15 janvier chez les distributeurs habituels.

