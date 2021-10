Pourquoi vous ne devriez plus couper vos cuticules, selon un dermatologue

Si couper vos cuticules est le moment le plus satisfaisant de votre manucure, vous risquez de ne pas trop apprécier cet article.

Aujourd’hui encore, les cuticules (vous savez, ces petites peaux qui recouvrent la base des ongles) sont souvent jugées inesthétiques : les attaquer à coups de petits ciseaux et de coupe-cuticules est considéré comme l’une des étapes essentielles d’une bonne manucure.

Pourtant, de nombreux professionnels, médecins comme prothésistes ongulaires, alertent depuis longtemps sur cette pratique qui, en plus d’être parfois douloureuse, peut s’avérer risquée.

Le corps humain est une machine bien pensée, et si la nature a décidé de créer une jonction entre la peau et l’ongle sous la forme des cuticules, ce n’est pas sans raison ! Au magazine POPSUGAR, le docteur Corey. L Hartman, dermatologue à Birmingham, explique :

« Les cuticules servent à protéger la repousse de l’ongle des infections bactériennes et fongiques. Cette sorte de barrière naturelle est essentielle car les ongles sont plus sensibles aux dommages pendant leur phase de croissance initiale. […]

Lorsqu’elles sont fissurées, coupées ou abîmées, les cuticules laissent plus facilement entrer les saletés, ce qui peut entraîner des infections qui ne pourront être traitées qu’avec des soins spécifiques et, dans les cas les plus graves, avec une intervention chirurgicale. »