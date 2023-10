Yann Moix, ou le nouvel expert parentalité préféré des boomers reac

Le journaliste polémiste a finalement identifié la pire calamité de l’univers : l’enfant roi, ce suppôt de la parentalité positive et du laxisme ambiant. Parents de 2023, rassurez-vous : il existe une solution pour soumettre vos petits dictateurs en herbe. Dominez-les !

« Les parents d’aujourd’hui » est le terme utilisé par de nombreux réactionnaires pour nommer la Daronnie moderne. Cette appellation, à première vue factuelle, est en vérité une petite crotte de nez jetée au visage de ces parents d’aujourd’hui, ces faibles, naïfs, incompétents qui passent leur temps à scroller sur les réseaux sociaux au lieu de discipliner leurs marmots. Je ne peux pas totalement contredire ce dernier point, puisque c’est exactement à cause de ça que je suis là aujourd’hui. Hier, je suis tombée sur un post Instagram de Papatriarcat qui relayait l’extrait d’une interview de Yann Moix, diffusée le 25 septembre dernier sur la chaine de radio France Bleu.

Visiblement, le journaliste aurait profité de son intervention pour dispenser des conseils éducatifs aux parents français. Comme à cet instant précis, ma parentalité consistait à éponger des miasmes et à refuser pour la centième fois un cookie très convoité, je me suis dit que ces conseils me seraient utiles. Rétrospectivement, je réalise que je devais déjà couver le virus de ma fille, pour imaginer ne serait-ce qu’un instant que Yann Moix pouvait posséder un avis pertinent sur la question.

Comme vous l’imaginez, ce n’était pas le cas. L’animateur s’est contenté de réciter les poncifs préférés d’une génération de privilégiés prêts à tout pour continuer d’exercer leur pouvoir sur leurs nombreux subordonnés.

Yann Moix, l’écrivain polémiste

Yann Moix est écrivain, animateur de radio français, mais également chroniqueur et polémiste. Avant d’aller plus loin, j’aimerais que l’on prenne tous une seconde pour se concentrer sur ce terme : polémiste. Cela signifie littéralement qu’une des activités professionnelles de Yann Moix consiste à démonter, oklm, les idées et les initiatives de ses pairs.

En 2019, Yann Moix s’était déjà attiré les foudres des extrémistes politiquement corrects lorsqu’il avait eu l’immense courage de révéler son goût pour des femmes plus jeunes et racisées. Il aura fallu beaucoup de bravoure à Yann Moix, pour assumer ces opinions avant-gardistes dans une société matriarcale totalitaire, et continuer de s’exprimer quand toute la bien pensance ne rêve que de le faire taire. Si on y pense, c’est un peu comme l’histoire de Jean Moulin, sauf que contrairement à son fragile alter ego résistant, Yann Moix tient bon face aux attaques des feminazis.

Le 14 août 2023, au micro d’Europe 1, le héros a cette fois chroniqué un récent voyage en train, gâché par un odieux mouflet qui aurait fait vivre l’enfer à ses parents et tous les voyageurs avec eux. Ce récit permet au polémiste de condamner ce qu’il considère être la pire calamité de l’univers : l’enfant roi. Bon, à titre personnel, quand on me parle de pires calamités de l’univers, je pense à nos actions climatiques, au capitalisme, à la hiérarchie des classes. Yann Moix, lui, considère que ce sont les enfants tyrans. Clairement, nos existences ne se frottent pas aux mêmes défis quotidiens.

Un enchainement de poncifs et de stéréotypes

Je ne savais pas qu’un homme qui avait le profil de Yann Moix, sans enfants, puissant, quinquagénaire, était susceptible de croiser beaucoup de gosses, mais je me suis trompée. Comme il le regrette cette fois sur France Bleu, le 25 septembre, dans l’émission Dans le Rétro, les enfants qu’il croise aujourd’hui sont « abjects, tonitruants et tyranniques ». Nombreux témoignages de « professionnels » à l’appui.



Jusque-là, ça sent la bonne vieille sortie démagogique, faussement subversive. Et la suite aussi. La grille du bingo antiparentalité positive est complète. Selon notre expert, cette tyrannie serait la conséquence d’une… lisez vite, la suite va vous surprendre… « absence de domination et d’autorité parentale ». Il justifie ce point de vue moderne en rappelant les rapports de force impitoyables omniprésents dans notre société ultra-hiérarchisée. Les plus jeunes doivent absolument apprendre dès le berceau à se soumettre aux dominants (qu’il représente, même s’il ne le précise pas).

Cependant, s’il cite l’univers en déplorant le fléau actuel, le monde de Yann Moix est minuscule. Il se limite aux frontières hexagonales. Ailleurs, des pays comme la Suède ou les Pays-Bas appliquent des modèles sociétaux basés sur l’horizontalité et la coopération collective. Ces modèles qui évitent autant que possible les rapports de domination dans toutes les strates de la société fonctionnent sur les enfants comme sur les adultes. Ce n’est pas moi qui le dis, ce sont les (nombreux) chiffres.

Les enfants chiants ça existe, mais la (non) domination n’y est pour rien

Au grand bonheur des boomers (de rien), ces poncifs bien rodés sont difficiles à démonter simplement. De facto, il existe bien des enfants considérés comme « insupportables ». Parfois, les raisons de leur comportement sont médicales ou contextuelles. Parfois, leurs parents sont effectivement démissionnaires, submergés ou indifférents.

C’est aussi vrai que de plus en plus de parents souhaitent abolir les rapports de domination intrafamiliaux. Néanmoins, ces deux éléments ne sont pas liés entre eux, c’est prouvé. Égalité ne signifie pas laxisme et démission. La domination et l’autorité aussi font des ravages, chiffres à l’appui – bis.

Et à ceux qui me répondront qu’autorité ne veut pas dire autoritarisme, je répondrai que la position d’égal non plus, ne veut pas dire être copain avec son enfant.