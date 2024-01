Ce sérum anti-âge est le meilleur produit bio de 2024 selon un sondage de consommateurs 

Des produits anti-âge, il y en a des milliers. Du coup, il devient difficile pour tout un chacun de dissocier les bonnes formules des mauvaises. Un panel de consommateurs l’a fait et a couronné le meilleur produit bio de 2024…

Il y a quelques semaines, un jury composé d’un panel de 100 consommateurs s’est rassemblé lors de la cérémonie du meilleur produit bio 2024. L’occasion pour ces personnes de tester et d’élire la formule qui dispose d’une composition irréprochable sans compromis sur l’efficacité. Pour ce faire, ils évaluent sur une durée d’un mois la texture, l’efficacité et évidemment le prix de chaque produit. Et c’est avec la très bonne note de 17,56/20 (oui c’est très précis), que le sérum anti-âge repulpant de la marque Endro a remporté ce concours de haut vol dans la catégorie soins visage.

Une composition qui fait la différence

Il est toujours difficile de départager les différentes formules dans ce type de compétition. Ce qui a joué en la faveur du sérum Endro ? Sa composition sans fausse note qui a obtenu la note de 100/100 sur célèbre application mobile Yuka. Fabriqué en Bretagne, ce sérum anti-âge repulpant dispose d’ingrédients 100% naturels dont 32% sont issus de l’agriculture biologique.

Le jury l’a particulièrement apprécié pour son côté hydratant, grâce à sa forte concentration d’acide hyaluronique. Ce dernier permet de retenir l’eau dans les tissus cutanés, de limiter de phénomène de déshydratation et de donner du rebond, de la souplesse à l’épiderme. Une molécule qui va également aider à combler les ridules et qui, comblée à l’hydrolat de bleuet permet de tonifier et revitaliser la peau.

Endro, une marque jeune qui a su se positionner

Si Endro a réussi à se frayer un chemin vers la première place de ce classement, ce n’était pas gagné dès le départ. Jeune marque, cette dernière n’existe que depuis 4 ans. Malgré tout, son positionnement « Simple, naturel et efficace », 100% made in France, semble avoir trouvé son public. De ce fait, ses soins sains et efficaces sans emballage plastique devraient avoir un bel avenir devant eux.

