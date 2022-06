Les célèbres gouttes bleues d’Innoxa sont de retour avec une formule naturelle

Après 5 ans d’absence, les gouttes bleues d’Innoxa font leur grand retour en pharmacie pour le plus grand plaisir des yeux secs, en manque d’éclat.

De la marque française de soin et de maquillage Innoxa, créée en 1920 par le dermatologue et pharmacien François Debat, on connait surtout les fameuses « gouttes bleues », ces gouttes oculaires couleur bleu nuit qui avaient la capacité d’apaiser les irritations et de réveiller le regard en deux minutes chrono.

Grand absent des étals des pharmacies depuis 2017 suite à une évolution de la réglementation européenne relative aux cosmétiques, ce produit, qui a d’abord été imaginé à visée esthétique par son créateur, s’est refait une beauté, pour le plus grand plaisir de ses nombreux fans qui désespéraient de lui trouver un remplaçant digne de ce nom.

Goutes oculaires formule bleue des Laboratoires Innoxa, une formule naturelle santé et beauté

Pour le grand retour de son produit culte, les Laboratoires Innoxa ont misé sur une nouvelle formule naturelle fortement concentrée en actifs « soins » pour lutter contre l’inconfort lié à la sécheresse oculaire, mal dont souffrirait 1/3 de la population mondiale. Le bleu de méthylène, star du produit originel, a évidemment été conservé pour son effet embellisseur immédiat du regard.

C’est la seule formule au monde de couleur bleue qui allie beauté et santé, raconte Frédéric Poux, PDG des Laboratoires Innoxa, à Madmoizelle. Elle contient 10% d’hydrolats de fleurs de camomille, de bleuet, de mélilot et d’euphraise, reconnues par les ophtalmologues comme ayant des vertus apaisantes pour les yeux, du tréhalose, un dérivé du sucre qui vient enrober les cellules cornéennes pour les hydrater et prévenir la sécheresse oculaire, et du bleu de méthylène, un colorant qui permet de blanchir la sclère de l’œil et de donner de l’éclat au regard.

Grâce à un travail de longue haleine des équipes sur le packaging, le produit ne contient pas de conservateur : un compte-gouttes spécifique permet de conserver l’intégrité du liquide jusqu’à la dernière utilisation. Une vraie évolution pour ce produit qui a fait partie des astuces beauté des makeup artists pendant des décennies et qui, à l’apogée de sa gloire, se vendait toutes les minutes en France !

Retrouvez les Gouttes oculaires hydratantes formule bleue des Laboratoires Innoxa, 9,80€

À lire aussi : Avant d’acheter un soin pour booster la pousse de vos cils, lisez ça

Crédit photo image de Une : Getty