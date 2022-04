Avant d’acheter un soin pour booster la pousse de vos cils, lisez ça

Avec leurs promesses de cils plus forts et plus longs, les soins stimulateurs de croissance sont très tentants. Voici tout ce qu’il faut savoir avant de se lancer.

À force d’être recourbés, maquillés, démaquillés et frottés au moindre coup de vent, les cils peuvent montrer des signes de faiblesse qui se caractérisent par une chute des poils, de la casse et un toucher sec.

Pour les fortifier et leur permettre de remplir leur fonction principale de protection des yeux, il existe de nombreux sérums qui, en plus de leur redonner de la vigueur, seraient capables de leur faire gagner quelques millimètres supplémentaires. On vous explique tout.

Comment fonctionne un soin pour les cils stimulateur de croissance ?

Les sérums fortifiants pour les cils promettent d’obtenir une frange de poils plus forte, plus volumineuse et plus longue grâce à la présence d’ingrédients naturels ou synthétiques qui vont stimuler le bulbe et encourager la croissance du cil. Parmi ces ingrédients, on retrouve le panthénol (provitamine B5), la biotine, des protéines de soie, des céramides, des acides aminés ou encore l’huile de ricin.

Au magazine Chatelaine, la dermatologue Monica Li explique :

La plupart des soins fortifiants pour les cils hydratent et renforcent les cils pour qu’ils aient l’air plus volumineux et qu’il soient moins susceptibles de casser.

En limitant la casse, ces produits permettent aux cils de pousser jusqu’au maximum de leur capacité. Et en fonction des formules, les résultats sont très satisfaisants.

© Shiny Diamond sur Pexels

Le cas de la prostaglandine dans les sérums pour les cils

Certains produits, en plus des ingrédients cités plus tôt, contiennent des dérivés de prostaglandine, une hormone de croissance aux résultats prouvés mais qui peut entraîner des effets secondaires parfois définitifs comme des démangeaisons, une inflammation de la cornée, l’apparition de taches pigmentaires sur l’œil et la décoloration de l’iris.

En juillet 2018, l’Institut fédéral allemand d’évaluation des risques (BfR) a estimé que les analogues de prostaglandines utilisés dans les produits cosmétiques destinés à la croissance des cils présentaient un risque pour la santé. La Commission européenne a lancé, le 22 juin 2020, un « call for data » afin de collecter des informations scientifiques. Le 4 février 2022, le Comité Scientifique Européen pour la Sécurité des Consommateurs (CSSC) a publié ses conclusions :

Après avoir examiné collectivement les aspects physicochimiques, toxicologiques et d’exposition, le CSSC est d’avis qu’il y a lieu de craindre que l’utilisation des analogues de prostaglandine, tels que notifiés par le Portail de notification des produits cosmétiques (CPNP) pour une utilisation dans les produits cosmétiques, peut présenter un risque pour la santé du consommateur.

Dans les listes INCI, on retrouve les dérivés de prostaglandine sous différentes dénominations : isopropyl cloprostenate, ethyl tafluprostamide, dehydrolatanoprost, bimatoprost, cyclopropylbimatoprost etc. Les terminaisons en « prost » et les noms composés de ces quatre lettres sont une bonne indication de leur présence dans la formule d’un soin pour les cils — et une raison suffisante pour reposer le produit.

Comment utiliser un sérum pour la pousse des cils ?

Certains produits sont à appliquer à la racine des poils grâce à un petit pinceau ou un embout mousse, et d’autres possèdent un goupillon semblable à celui d’un mascara.

Pour espérer obtenir les résultats promis — selon le docteur Li, il faut attendre au moins deux mois d’utilisation quotidienne —, le soin accélérateur de pousse doit être utilisé tous les soir, sur des cils parfaitement démaquillés.

Les effets ne sont cependant pas permanents : les nouveaux cils qui remplaceront les poils boostés en fin de vie pousseront « normalement », et il faudra faire une nouvelle cure de soin fortifiant pour retrouver plus de volume et de longueur.

Le shopping de sérums pour les cils sans hormones de croissance

Retrouvez le Sérum de croissance pour les cils ROSELASH de ROSEGOLD, 27,90€

Retrouvez le Gel réparateur sourcils Lipocils Expert de Talika, 47€

Retrouvez le Sérum stimulant + soin gainant cils et sourcils Optim-Eyes de Filorga, 56€

Retrouver le Sérum croissance cils et sourcils Stimul’Cils d’Innoxa, 14,95€

Retrouvez le Sérum revitalisant cils et sourcils de MÊME, 20€

Crédit photo image de Une : Shiny Diamond sur Pexels