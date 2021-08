Test : vos goûts en agrumes nous diront si vous êtes de gauche ou de droite

Et si, sans même vous en rendre compte, vous étiez secrètement de droite ? Grâce à ce test absolument pas scientifique et à notre expertise des agrumes et des objets du quotidien, vous pourrez découvrir la réponse !

Le 15 juin 2021

Si vous m’avez déjà entendue au détour d’un épisode de Laisse-moi kiffer, le podcast du kif et de la digression signé Madmoizelle, vous savez que j’ai une passion dévorante dans l’existence : celle de déterminer ce qui est de droite, ce qui est de gauche.

Grâce à des années de récolte de données et d’analyse intensive, j’ai pu arriver à des résultats très probants sur les objets de la vie quotidienne. Vous vous demandez si le saucisson est un marqueur politique ? Si votre lampe de chevet peut révéler vos tendances inconscientes ? Si, malgré vos prises de positions publiques, vous pourriez être secrètement de droite ?

La réponse est oui, et ce test vous le prouvera. Attention, toutefois : les résultats pourraient vous froisser !