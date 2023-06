Fonds Marianne : comment Marlène Schiappa a refusé d’allouer 100 000 euros à SOS Racisme

Alors que la secrétaire d’État est déjà en pleine tourmente à cause de la gestion financière du fonds, une enquête de Mediapart révèle que Marlène Schiappa a personnellement bloqué cette subvention en raison de désaccords politiques.

La gestion opaque du Fonds Marianne ne finit pas de faire polémique. Créé en 2021 par Marlène Schiappa en hommage à Samuel Paty, ce comité interministériel avait pour mission de soutenir les associations luttant en ligne pour les valeurs républicaines et contre le cyberdjihadisme.

Mais depuis mars 2023, de nombreuses enquêtes journalistiques mettent en cause la gestion financière de cette organisation. Non seulement le fonds aurait alloué 335 000 euros à une association sportive dont les missions ne correspondent pas aux critères de financement, mais de plus, deux dirigeants de l’association, Cyril Karunagaran et Mohammed Sifaoui, auraient perçu plus de 120 000 euros de salaire, en infraction avec les statuts de l’association.

100 000 euros refusés à SOS Racisme

En réaction à ces révélations en chaîne, une commission d’enquête a été lancée au Sénat, tandis que le Parquet national financier a ouvert une information judiciaire. Marlène Schiappa a toujours nié être intervenue dans l’attribution ou non d’une subvention. Pourtant, selon une enquête publiée dans Mediapart mercredi 7 juin, elle aurait elle-même décidé de retirer une subvention à l’association SOS Racisme. Ceci à cause des désaccords politiques profonds avec son président Dominique Sopo.

Le montant de la subvention dont il était question se portait à 100 000 euros, selon son directeur de cabinet d’alors, Sébastien Jallet. Sans révéler le nom de l’association, il a assuré aux sénateurs que Marlène Schiappa avait eu le dernier mot et s’était opposée à l’avis du comité de sélection « en raison d’un historique de relations assez ancien ».

Des contentieux qui seraient notamment liés à des désaccords quant à la vision politique de la lutte contre le racisme, a confirmé auprès de Mediapart Dominique Sopo, président de l’association :

« Nous avions quelques contentieux liés à sa façon de procéder et à utiliser la question de la lutte contre les discriminations de façon totalement légère pour sa communication personnelle ».

De son côté, Marlène Schiappa n’a pas encore réagi à ces nouvelles accusations. Les conclusions de la commission d’enquête du Sénat seront rendues courant juillet.

