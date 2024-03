En 2024, ce secteur continue de discriminer massivement à l’embauche, selon SOS Racisme

Selon une étude publiée par SOS Racisme, 61% des agences d’intérim « ont adopté un comportement problématique » et discriminent à l’embauche selon les origines ethniques des candidats.

Les agences d’intérim continuent à discriminer les candidats en fonction de leurs origines. Selon une étude publiée par SOS Racisme ce mardi 12 mars, près de deux tiers des agences d’intérim discriminent à l’embauche, en raison des origines ethniques des candidats.

Dans un testing réalisée auprès de 152 entreprises, « 61% des agences d’intérim testées ont adopté un comportement problématique », a rapporté auprès de France Inter l’association de lutte contre le racisme.

Des discriminations qui reculent lentement

Selon l’étude de l’association, dans 14% des cas, « spontanément, la personne qui est au bout du fil, va dire, oui, aucun problème, on vous fait une présélection. Ça, c’est une réponse interdite », a déclaré Alice Murgier, responsable juridique de SOS Racisme. Lors des testings effectués, les réponses sont différentes : à la demande d’avoir « des personnes plutôt blanches » auprès des agences, l’association s’est vu répondre que c’était possible, « le but c’est de faire du business », continue la responsable juridique.

Pour le président de SOS Racisme Dominique Sopo, les agences d’intérim ont désormais conscience que discriminer est illégal. Mais vont adopter des comportements pour contourner la loi : « Une grande partie des agences d’intérim vont refuser de pratiquer elles-mêmes la discrimination, parce qu’elles ont une grande conscience que tout cela est totalement illégal et que cela les impliquerait. » Il affirme que des agences « vont faire preuve d’une forme de complaisance dans la discrimination en disant, faites la sélection vous-même au client ».

Selon l’étude, un tiers des agences testées acceptent de travailler avec un client qui annonce qu’il triera lui-même les CV. L’association avait mené un premier testing fin 2021, qui révélait que près de la moitié des agences d’intérim discriminaient à l’embauche. Trois ans plus tard, SOS Racisme constate que les efforts sont minimes, puisque les discriminations reculent que très lentement.

