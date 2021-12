Voici les quatre tendances mode indémodables des fêtes de fin d’année

Vous êtes à la recherche d’une tenue pour les fêtes de fin d’année ? Ne bougez plus, voici les quatre tendances indémodables qui vous permettront de faire un sans-faute côté style !

Chaque année, vous vous tourmentez l’esprit pour trouver la tenue dans laquelle vous allez rayonner durant les fêtes. Figurez-vous que certaines matières ou styles reviennent chaque hiver, et sont encore là pour durer, à savoir : le velours, les strass, les paillettes et les jupes trapèzes.

Si votre tenue comporte l’un de ces quatre hits vous aurez droit à des compliments, c’est garanti ! Mais libre à vous de les assembler… Par exemple, pourquoi se contenter d’une simple combishort quand celle-ci peut aussi être en plus en velours et scintillante ?

Justement, cet objet de désir existe et il se trouve dans la collection des fêtes de fin d’année de Kiabi. D’ailleurs, cette collection ne contient que des pièces qu’il manquait à votre vie sans le savoir. C’est une collection qui ravira toute la famille quel que soit son âge, et toujours à petit prix. Le petit plus : elle présente des pièces confectionnées avec ces quatre tendances indémodables !

Combinaison short cache cœur, Kiabi, 18,00€

Le velours

Si cette texture est très présente sur le devant de la scène mode, sachez qu’elle n’est pas nouvelle. Le velours date du XVIIe siècle, donc nos ancêtres avaient déjà du style. Et il est toujours partout, des accessoires aux chaussures.

D’ailleurs, vous le retrouverez dans la collection : en robe, combi-short, haut et bien sûr sur une jupe ! Bref, tout votre dressing pourrait succomber au velours.

C’est une matière qui apporte un petit aspect vintage à toutes les pièces, et qui lui confère une certaine aura. Comme si votre robe préférée se mettait subitement à vous sussurer des histoires. De plus, le velours est souvent confortable, même visuellement ! Vous avez envie de le porter mais aussi de le toucher, et c’est tout ce qui en fait son succès, surtout pendant les fêtes. Et puis ça tient plutôt chaud, ce qui n’est pas négligeable durant les mois de décembre et janvier.

T-shirt en velours encolure carrée, Kiabi, 12€

Les strass et sequin

Encore une tendance qui dure depuis près de trois siècles… Et qui tient son nom de Georges Frédéric Strass, le joaillier du roi Louis XV,I ce qui lui permet de gagner très vite en renommée à travers l’Europe. Son idée de génie ? Fabriquer des bijoux plus accessibles avec du verre taillé comme des pierres précieuses !

Aujourd’hui, ces petits cristaux sont souvent en plastique, mais ça n’enlève rien à leur charme. Car la valeur se trouve dans les yeux de celle qui veut bien la voir. Comparable à de grosses paillettes, le terme est souvent utilisé en parlant d’une pièce qui scintille plus que de raison. Et c’est le cas de celles que vous pourrez découvrir dans la collection Kiabi : des vêtements qui mettront des étoiles dans les yeux de celles et ceux qui les regardent.

Découvrir la collection des fêtes de fin d’année Kiabi

La jupe trapèze

Laissez-moi vous éclairer : il s’agit d’une jupe taille haute, plutôt courte, dite aussi jupe patineuse. Elle est confectionnée avec des matières souples, et un effet plissé à la taille, ce qui a pour résultat de créer de l’ampleur sur le bas du vêtement en opposition avec la ceinture plus serrée et de donner à cette jupe une forme de trapèze.

Maintenant que vous savez tout, voilà pourquoi c’est une pièce qui mérite une place dans votre garde-robe !

Vous l’avez très certainement aperçue partout sans savoir que c’était elle : comme les trois tendances précédentes, la jupe trapèze a traversé les décennies sans prendre une ride.

Elle est souvent de sortie pour les fêtes, car elle permet de sortir de sa zone de confort stylistique tout en misant sur un intemporel. En résumé, cette pièce construit une tenue de fête à elle seule, et elle est plutôt confortable car elle ne vous compressera d’aucune façon. Bref, c’est vraiment une valeur sûre des fêtes de fin d’année.

Jupe courte en velours, Kiabi, 12€

Les paillettes

Comme ses grands frères les strass, les paillettes sont présentes depuis des siècles sur la scène mod. Vous les retrouverez partout, et même en cosmétique. Je vois deux raisons à cela…

Tout d’abor, dans notre inconscient les paillettes sont synonyme de magie, et notre quotidien a beau être formidable (c’est souvent ironique), nous avons besoin de rêver purement et simplement.

La seconde raison : elles permettent d’affirmer notre tempérament ! Un touche de brillance, même minime, sera remarquée par quiconque pose les yeux sur vous. Les paillettes apporteront du charme, de la magie ou de l’assurance à un look selon ce que vous en faites. Et encore une fois, elles sont présentes dans la collection Kiabi en abondance. Comme une pluie d’étoiles ou de la poussière de fée, à vous de décider de ce vous préférez voir !

Robe à paillettes, Kiabi, 12€

Comme vous l’aurez compris, les meilleures tendances sont celles qui durent à travers les années jusqu’à devenir des intemporels. C’est le cas du velours, des paillettes, des strass et de la jupe trapèze, que vous allez voir partout en décembre, c’est garanti !

Quoi que vous choisissiez, n’oubliez pas que vous pouvez vous amusez à les superposer. Surtout que vous trouverez tout ce qu’il faut dans la collection prévue pour les fêtes de Kiabi.

