Vous êtes plutôt girl boss, féminin sacré, ou that girl ? Comment ces archétypes nourrissent la misogynie

La créatrice de contenus sur les réseaux sociaux Sabine alias @lasabz se démarque en se spécialisant sur le décryptage des arnaques autour du développement personnel et de la spiritualité. Sa dernière vidéo YouTube démonte 4 archétypes féminins en vogue qui véhiculent en réalité une même vision misogyne.

Sur les réseaux sociaux numériques, nombreuses sont les féministes à vulgariser des connaissances en matière de sexisme (on appelle ce genre les « vidéo essays »). Outre Clara Dfx (anciennement connue sous le pseudo de Clarinette) ou Amocide, Sabine se développe sur TikTok et YouTube en se spécialisant dans la lutte contre le « bullshit développement personnel et spiritualité ».

Dans une vidéo publiée le 25 octobre 2022 sur la plateforme du groupe Alphabet, @lasabz_ analyse la façon dont le « Girl Power » feint de se réinventer au service du féminisme sur les réseaux sociaux, mais nourrit en fait bien trop souvent le sexisme.

Comment le Girl Power alimente le sexisme ?

Dans une vidéo YouTube publié le 25 octobre 2022, la créatrice de contenu décrypte la façon dont la revendication du Girl Power s’articule autour de 4 archétypes sur les réseaux sociaux :

la bien connue girl boss et son féminisme libéral, celle plus bohème qui se réclame du féminin sacré, celle qui aspire à une perfection lisse (pour être « that girl », c’est-à-dire cette femme parfaite, qui se lève à l’aube pour enchaîner yoga, matcha, écriture de journal intime, et course à la productivité) la femme alpha (qui clame être dans sa #DarkFeminineEra : l’ère de la féminité sombre).

4 archétypes féminins en vogue sur les réseaux, 1 même misogynie véhiculée

Sabine alias @lasabz démontre dans sa vidéo comment ces 4 archétypes qui prétendent défendre une forme de pouvoir féminin verse en fait bien trop souvent dans l’essentialisation sexiste et la misogynie intériorisée.

Loin de condamner de manière monolithique ce type de contenu qui peut faire du bien à regarder pour certaines personnes, elle rappelle qu’il serait virtuellement impossible d’éviter complètement ce genre de contenus sur les réseaux.

Plutôt que de culpabiliser, on pourrait donc les apprécier en gardant un regard critique, d’une part. D’autre part, pour entretenir ce recul, Sabine alias @lasabz recommande également de diversifier le type de contenus que l’on consomme, en plus de continuer à s’interroger sur les représentations qu’ils véhiculent, explicitement ou non.

