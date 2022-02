Lilly Singh se confie sur ses kystes ovariens et c’est pas rigolo

D’habitude pleine d’énergie et le sourire aux lèvres, c’est allongée sur un lit d’hôpital et levant les yeux au ciel que Lilly Singh s’est montrée sur Instagram le 24 février.

La jeune femme, qui a sa propre émission sur NBC, a confié avoir été hospitalisée à cause de kystes ovariens. C’est un problème bénin que beaucoup de femmes développent, mais il n’est pas toujours sans complications.

C’est toujours avec humour que la youtubeuse parle de ses soucis, et c’est encore ce qu’elle a fait dans sa vidéo postée sur les réseaux sociaux. En légende, elle écrit :

« J’ai passé la journée à l’hôpital car mes ovaires ont eu l’AUDACE de se déchaîner. Les deux ont des kystes. Et je me dis, vraiment b**** ?! J’essaye de comprendre, vous allez me faire souffrir une fois par mois et EN PLUS, me poignarder entre les périodes de menstruation ?! LOLOLOLOL. WOW. L’audace. (…) Nan mais pour dire vrai, ça fait mal et je suis fatiguée lol. Cela-dit, je n’en attendais pas moins de la part de mes organes, toujours plus. Après tout, je suis leur mère. »