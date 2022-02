On sait à peu près à combien se monte la fortune de Billie Eilish, 20 ans et déjà blindée comme jaja

Le montant de la fortune de Billie Eilish, à seulement 20 ans, peut faire mal à la tête. Entre le deal avec Apple pour son documentaire, sa musique et son merchandising, la jeune femme roule sur l’or.

Vous pensez qu’on paierait 25 millions sur un documentaire sur moi ? Pour me voir marcher dans les couloirs du métro, ou encore manger un sandwich pastrami ? Ouais, je pense pas non plus… Mais ce n’est pas le cas de tout le monde.

L’artiste Billie Eilish, elle, passe une belle année — financièrement, en tout cas ! Que ça soit grâce au succès de sa musique ou du reste de ses projets, elle empoche énormément de thunes, comme le dévoile un article de Cosmopolitan détaillant les revenus de la pop star.

Billie Eilish, couronnée de succès (et de thunes)

Bien évidemment, les albums de Billie Eilish sont un grand succès, et ce depuis When We All Fall Asleep, Where Do We Go ? — la jeune femme aurait ainsi accumulé plus de 41 millions de dollars grâce au streaming de ses titres.

Rien d’étonnant quand on voit le succès de certains de ses singles comme bad guy ou encore bury a friend !

En plus de la musique, la vie de la pop-star coûte elle aussi très cher : pour le documentaire sur elle — The World’s A Little Blurry, Apple TV+ lui a versé 25 millions de dollars, rien que ça.

En plus de ce deal, Billie travaille avec un grand nombre de marques, notamment en tant qu’égérie : Calvin Klein, et Gucci avec récemment un disque vinyle d’autocollants pour les ongles. Bon, ils sont pas ouf ces stickers, mais l’idée est stylée.

Avec tout ça, la fortune de Billie Eilish s’évalue à 30 millions de dollars — ce qui est environ 30 millions de plus que moi. Au premier abord, ça ne paraît pas très logique en terme de calcul mais Cosmopolitan explique :

« Vous êtes probablement confuse car Billie Eilish a gagné 50 millions en un an, mais n’oubliez pas que les impôts de Billie doivent être très élevés, ainsi que ses dépenses. »

Autant dire que Billie n’a pas trop à s’inquiéter pour sa retraite. Sauf si elle crame tout en mode flambeuse, mais ça ne semble pas être son genre !

Crédit photo : Instagram de Billie Eilish