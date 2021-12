Billie Eilish revient sur sa Une de Vogue en lingerie qui avait fait scandale

Suite à son shooting pour Vogue en lingerie façon pin-up, Billie Eilish a essuyé de nombreuses critiques la jugeant « malhonnête » de retourner, ou plutôt retirer, sa veste en abandonnant son style couvrant. Elle s’insurge aujourd’hui à ce sujet.

Lingerie sophistiquée en latex, cuir ou dentelle… C’est en pin-up inattendue que Billie Eillish avait fait la couverture du Vogue britannique en mai 2021, et a joué à casser son image au sein de tout un photoshoot dans le même esprit.

Ce changement radical d’allure avait fait scandale à l’époque, de nombreux médias titrant sur « le nouveau style de Billie Eilish ».

Billie Eilish en couverture du British Vogue de mai 2021.

Billie Eilish change de style le temps d’un photoshoot, et le monde ne s’en remet pas

Cette esthétique de pin-up allait-elle être celle de l’ère de son nouvel album, Happier than Ever, sorti fin juillet 2021 ? Eh bien le temps montre que non : même si elle a quitté sa coloration capillaire verte — signature de son précédent opus, When We All Fall Asleep, Where Do We Go? sorti fin mars 2019 — pour adopter un blond platine, Billie Eilish n’a pas drastiquement changé d’allure.

La chanteuse continue de préférer des vêtements couvrants, volontiers oversized, même s’ils se parent désormais de codes que la société occidentale contemporaine attribue davantage à la féminité, comme la dentelle ou les chaussures à talons hauts.

L’artiste née en 2001 (qui fêtera son vingtième anniversaire le 18 décembre 2021) grandit, et son style aussi.

Que son évolution passe par un style plus « féminin » est une façon parmi d’autres de vivre sa life, et elle fait exactement ce qu’elle veut. Sauf qu’il s’avère par ailleurs que sexualiser, voire hypersexualiser les popstars féminines tient d’un trope récurrent dans l’industrie musicale.

C’est la peur de voir Billie Eilish correspondre, volontairement ou non, à cette trajectoire classique qui a amené de nombreux fans à s’interroger. Ceux-ci étaient interloqués par ce qu’ils percevaient comme un revirement de l’artiste par rapport à ses positions concernant la peur d’être sexualisée contre son gré — car c’est par cette crainte du male gaze que la jeune chanteuse expliquait trouver un tel refuge dans les vêtements surdimensionnés.

Billie Eilish revient sur le photoshoot en lingerie qui a fait scandale

Or, voilà que Billie Eilish répond à ces inquiétudes dans sa désormais traditionnelle interview vidéo pour le Vanity Fair étatsunien. En effet, depuis cinq ans, le média s’entretient avec l’artiste et cette nouvelle édition revient sur ce photoshoot scandaleux :

« J’ai fait cette couverture de Vogue et on voulait donner un certain genre au photoshoot. On voulait évoquer de la lingerie glamour du vieil Hollywood classique. C’était censé être une esthétique propre à cette séance photo. Mais ça a été perçu comme “le nouveau style de Billie Eilish”. Les gens n’arrêtaient pas de dire “Wow, son nouveau style est tellement mieux que l’ancien style” ou “Wow, j’aimerais qu’elle revienne à son ancien style, je suis si triste qu’elle ait changé ainsi”. »

Après avoir rappelé les différents commentaires qu’elle a essuyés suite à son apparition dans le Vogue britannique de mai 2021, Billie Eilish poursuit auprès de Vanity Fair sur ce malentendu si révélateur des pressions esthétiques qui pèsent sur les femmes, en particulier les pop-stars, sans cesse dépossédées de leur propre apparence :

« C’était tellement bizarre parce que je me disais : “Ce n’est pas un nouveau style, c’est une tenue que j’ai porté un jour [le temps d’un photoshoot] et puis je vais porter autre chose un autre jour, et encore quelque chose d’autre une autre fois”. Littéralement, ce que je prêche depuis que j’ai commencé [ma carrière], c’est de porter ce que vous voulez. Habillez-vous comme vous voulez, agissez comme vous voulez, parlez comme vous voulez, soyez comme vous voulez. C’est tout ce que j’ai dit. Soyez ouverts à de nouvelles choses et ne laissez pas les gens vous les gâcher. »

Qu’importe son allure, Billie Eilish a gagné en confiance en elle

Billie Eilish a également évoqué combien elle pouvait se sentir mal dans sa peau durant sa période verte :

« Mon état d’esprit, c’était : je ne peux pas sortir. Je ne peux pas aller là-bas. Je n’osais même pas me poser dans un parc, aller au resto ou prendre un café. Alors que cette dernière année, j’y étais davantage encline. J’en suis vraiment reconnaissante, car pouvoir sortir sans chapeau, capuche, lunettes, masque, et grosse veste… c’est tellement mieux, plus vivable. Cette année, j’ai réalisé que je n’avais plus à vivre comme ça [autant cachée]. »

Capture d’écran YouTube de l’interview-vidéo annuel de Billie Eilish par Vanity Fair.

Vouloir que les stars restent les mêmes pour toujours, « c’est très déshumanisant»

Dans une précédente interview auprès du ELLE étatsunien, Billie Eilish avait également fait une remarque particulièrement évocatrice concernant les attentes de fans autour de son style :

« Alors qu’Eilish comprend pourquoi certains fans pourraient vouloir qu’elle reste suspendue dans le temps – comme Peter Pan – dans l’état exact où ils l’ont découverte pour la première fois, elle a du mal à traiter tout ce vitriol. “Les gens s’accrochent à ces souvenirs et y vouent une forme d’attachement. Mais c’est très déshumanisant.“ Sa publication en corset [sur Instagram] représente un instantané parfait de cette folie. “J’ai perdu 100 000 abonnés, juste à cause de mes seins”, dit-elle avec un rire triste. “Les gens ont peur des gros seins.” »

Comme beaucoup d’autres pop-stars avant elle, Billie Eilish se retrouve donc dans cette position paradoxale : devoir se renouveler pour chaque nouvel album, mais pas trop. Grandir, mais sans vieillir. Changer de style, tout en restant reconnaissable. Et cela fait beaucoup de double injonctions contradictoires insolubles.

Mais Billie Eilish a décidé de s’en foutre, et elle a bien raison. D’ailleurs, la voilà déjà redevenue brune !

Crédit photo de Une : capture d’écran YouTube de Vanity Fair avec Billie Eilish.