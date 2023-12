Billie Eilish a-t-elle été outée de force par Variety pour le buzz ?

Après s’être confiée naturellement sur son rapport aux femmes et à sa féminitié, Billie Eilish a été rattrapée par la course au scoop des médias. La star de 21 ans accuse le magazine Variety de l’avoir « outée », alors qu’elle souhaite que le public se concentre sur sa musique plutôt que sur sa vie personnelle.

« Merci à Variety pour m’avoir remis ce prix et aussi pour m’avoir outée à 11 heures du matin sur un tapis rouge. » Tels sont les mots de Billie Eilish, publiés dans un post Instagram ce lundi 4 décembre. L’artiste planétaire a mis en lumière l’ingérence de l’un des plus grands médias américains dans sa vie privée aux dépens de sa musique et pose la question d’un coming-out forcé.

Les confessions de Billie Eilish…avant que Variety n’insiste

Pour comprendre l’origine de ce conflit entre Billie Eilih et Variety, il faut remonter quelques jours en arrière. Le 13 novembre, le magazine publiait une longue interview de l’artiste de 21 ans. Elle y revenait notamment sur son rapport à son corps, sa féminité et sur son attirance pour les femmes. Elle confiait ainsi :

« Je n’ai jamais vraiment eu l’impression de pouvoir m’identifier aux filles. Je les aime en tant que personnes et elles m’attirent en tant que personnes. J’ai des liens profonds avec les femmes de ma vie, les amis de ma vie, la famille de ma vie. Elles m’attirent physiquement. Mais je suis aussi très intimidée par elles, par leur beauté et par leur présence. »

On peut supposer qu’au moment de cette interview, Billie Eilish n’avait pas réalisé que Variety réduirait ses réflexions à un simple scoop sur l’identité de genre et l’orientation sexuelle de Billie Eilish.

« Pourquoi ne pouvons-nous pas simplement exister ? »

Deux semaines plus tard, la popstar était invitée par une soirée organisée par Variety, qui lui a remis le prix de la chanson pour un film, récompensant son travail avec Barbie.

Si elle s’attendait à être interrogée sur sa musique, Billie Eilish a été prise à partie par une journaliste du magazine, qui lui a demandé si son interview précédente constituait un coming-out homosexuel. La chanteuse a alors répondu être étonnée que le public soit surpris :

« N’était-ce pas évident ? Je n’avais pas compris que les gens ne le savaient pas. Je n’y crois tout simplement pas vraiment. Je me dis simplement : “Pourquoi ne pouvons-nous pas simplement exister ?” Je fais ça depuis longtemps et je n’en ai tout simplement pas parlé. »

Billie Eilish opens up about coming out in her Variety cover story: "I didn't realize people didn't know!" | Variety Hitmakers presented by @sonyelectronics https://t.co/xxmgD0zs3Y pic.twitter.com/uDDbCk6tgp — Variety (@Variety) December 2, 2023 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Face à la démultiplication des articles titrant sur son coming-out et au buzz de la vidéo de Variety, Billie Eilish a finalement mis les point sur les i sur Instagram le 4 décembre. Dans son post, la chanteuse remercie ironiquement Variety pour l’avoir outée, ce qui signifie avoir révélé le coming-out de quelqu’un sans son consentement.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Instagram.

La proposition de Billie Eilish est simple : et si, au lieu de mener l’enquête à coup de questions surprises et de déverser des tonnes d’encre à travers les médias, on laissait les personnes queer exister, tout simplement, et, encore mieux : on écoutait la musique d’une musicienne ?

