Les pantalons cargo, la tendance mode pratique et pleines de poches, pour se la jouer Kim Possible

Tendance Y2K oblige, les pantalons cargo portés par tant de stars de Disney Channel et d’héroïnes de dessin animé reviennent en vogue pour ce printemps. Et qui dirait non à des grandes poches bien pratiques ?

Dans le sillage des tendances mode des années 2000 qui rempilent pour cette décennie 2020, je voudrais les pantalons cargo.

Qu’est-ce que le pantalon cargo et d’où vient-il ?

Les pantalons cargo viennent du vestiaire masculin, et même militaire. D’où le fait qu’ils regorgent de poches bien larges et faciles d’accès pour être les plus fonctionnelles possibles, comme c’est le cas pour la plupart des fringues aux rayons homme.

Alors qu’il est si difficile de trouver des vêtements avec des poches, a fortiori fonctionnelles et grandes, au rayon féminin, même côté enfants, c’est donc clairement le genre de fute qui nous fait une belle jambe !

Comment choisir et porter le pantalon cargo ?

Si les versions en kaki rappellent l’origine militaire de ce pantalon, il peut évidemment se porter dans toutes les couleurs. Mieux vaut le choisir en 100% coton, voire avec 1 à 5% d’élasthanne, pour qu’il dure longtemps sans trop se déformer.

On peut flatter sa nature workwear en l’associant à une surchemise portée plus ou moins boutonnée et des bottines type Dr. Martens ou des sneakers.

Ou choisir de télescoper les registres de style avec des pièces plus sophistiquées telles qu’un caraco bordé de dentelle, une blouse vaporeuse, et des nu-pieds ou des escarpins.

Et bien sûr, reste l’option de vivre en cosplay de Kim Possible, l’espionne de dessin animé toujours en cargo kaki bien bouffant, pull noir à cropped à col montant, et petites bottines noires. Mais je déconseille de compléter sa dégaine avec un rat-taupe-nu comme le fait cette héroïne au style beaucoup trop sous-estimé.

Où trouver un beau pantalon cargo ?

