On vous dit tout sur la tendance gilet, qu’on voit partout cette saison

Après la doudoune, voilà qu’une pièce fait une arrivée surprise au palmarès des vêtements les plus cool de la saison : le gilet. Comment le porter ? Lequel choisir ? On répond à vos interrogations.

Cet hiver, la mode va dénicher des pièces pratico-pratiques pour les rendre tendances et désirables. C’est le cas de la doudoune, du legging, des Ugg, des chuncky boots et ça l’est maintenant aussi avec le gilet !

Ce vêtement habituellement porté pour se tenir chaud lors de balades en forêt ou pour siroter un chocolat au coin du feu fait maintenant partie des pièces les plus en vue de la saison. Encore faut-il savoir quel type de gilet choisir et comment le porter…

Le gilet matelassé : le plus pointu

Dérivé de la doudoune, le gilet matelassé tient chaud. N’ayant pas de manches (c’est un peu le but), il et se porte par-dessus votre haut préféré pour vous permettre d’être un maximum libre de vos mouvements sans avoir trop froid pour autant.

Évidemment, cette doudoune sans manches apporte du volume sur la partie haute du corps. Mais ça n’est pas un problème si vous venez le contrebalancer avec un legging fuseau et une paire de boots de combat ou encore avec un skinny en simili-cuir effet sky ! Deux options plutôt intéressantes.

Le gilet en fausse fourrure : le plus rustique

Si vous portez souvent des robes longues, des robes-chemises ou des 501, vous allez adorer le gilet en fausse-fourrure effet peau de mouton retournée. Ce dernier apporte la touche rustique et confortable que vous allez adorer, tout en ayant un côté pointu.

Et si vous arrivez en plus à l’associer avec une paire de Ugg basses, vous avez tout gagné.

Le gilet workwear : le plus street

Le gilet workwear fait partie des vêtements que vous pouvez porter par-dessus un sweat à capuche, un jean baggy et une paire de Air Force One. Disponible en plusieurs couleurs et textures différentes (du coton à la peau de pêche), il s’adapte à vos goûts et vient terminer un look avec soin.

Maintenant que vous savez tout, à vous de jouer !

