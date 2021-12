5 accessoires mode qui sont tendance cet hiver et vous suivront pendant des années

Même si les tendances ne changent pas systématiquement d’une saison à une autre, certaines d’entre elles font leur apparition pour donner un petit coup de frais à notre allure. On vous en a sélectionné 5 que vous avez d’ores et déjà dû voir un peu partout.

Les accessoires, ce sont ces petits rien qui ont le pouvoir de rendre une tenue complète et réussie ou non. Mais entre les bijoux, les ceintures, les écharpes, les gants, les sacs ou les chaussures… il y en a tellement, qu’on a tendance à s’y perdre. Pour connaître quelles sont les pièces qui vont devenir incontournables cet hiver, scrollez.

La cagoule

Alors que le bonnet semble reprendre ses droits sur le béret qu’on a pas mal vu les saisons précédentes, voilà que la cagoule arrive enfin à attirer les yeux de la mode sur elle. Et c’était pas gagné vu toutes les controverses qu’il existe autour d’elle. Mais parlons vrai : est-ce qu’il y a un accessoire plus chaud et confortable que l’on peut porter aussi bien à la ville qu’à la montagne ? Pas des masses finalement.

Les bottes de combat

Vous n’avez pas pu les rater : les bottes de combat à plateformes sont partout ! Démocratisées par Bottega Veneta il y a quelques années, elles s’associent avec de nombreuses pièces de votre dressing (robes, jupes, pantalons et même jogging) sans pour autant garder leurs airs d’accessoire militaire.

Le sac moumoute

Notre envie de confort nous a poussées à reporter des UGG pour pouvoir avoir les pieds bien au chaud (mais pas toujours au sec) pendant l’hiver. Mais il pourrait nous amener un tout petit peu plus loin vers une contrée où les sacs en moumoute sont les plus cool de la saison. Et cette dernière n’est pas si loin !

L’écharpe statement

L’écharpe sert à rester bien au chaud, mais ça peut aussi être une vraie pièce statement à porter pour donner un peu de peps à sa tenue. Parmi les plus tendances en ce moment, il y a l’écharpe à carreaux mais aussi l’écharpe matelassée effet doudoune, qui sert à la fois de protection contre le froid et de coussin les jours où vous prenez le train.

Les lunettes de soleil rétro

Cette saison, les lunettes de soleil seront rétro ou ne seront pas. Qu’elles soient plutôt rondes, ovales, carrées ou rectangulaires… Leur forme rappelle celles qui ont fait la mode des années 1960, 1970, 1980 et même 1990. À vous de choisir la référence qu’il vous faut !

Crédits de l’image de une : @karenbritchick, @about.janedoe, @amaka.hamelijnck.