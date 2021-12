Comment porter le legging de façon stylée à l’hiver 2021

Même s’il n’a jamais vraiment disparu des radars de la mode, le legging est pourtant beaucoup plus présent aujourd’hui qu’il y a un, deux ou trois ans. La faute à qui ? Aux tendances bien sûr ! Vous cherchez un bon moyen de le rendre stylé ? Suivez le guide.

Existe-t-il un vêtement plus confortable et versatile que le legging ? Qu’il soit fait en coton, en laine ou en polyester, il est inégalable. Autrefois porté seulement pour aller faire du yoga, de l’athlétisme ou de la gym, il a commencé à envahir les rues lorsque la tendance athleisure est apparue dans l’idée de démocratiser le port de vêtements de sport avec des pièces typiquement réservées à la ville comme le blazer.

Mais qu’en est-il aujourd’hui ? Pourquoi le legging reprend-t-il ses droits en cette fin d’année 2021 et comment le porter ?

Le legging : la pièce qui traduit notre envie de confort

Avec les différents confinements qui se sont déroulés au fil des deux dernières années et le télétravail qui est devenu un quotidien pour certains d’entre nous qui l’ont choisi… L’envie d’évoluer dans des vêtements confortables s’est faite de plus en plus sentir.

Ce besoin a crû de façon exponentielle au moment même où le bien-être (intérieur et extérieur) est devenu l’une des principales préoccupations de notre génération. Le legging, au même titre que l’ensemble de jogging ou les sneakers, s’est donc imposé de lui-même dans toutes ses déclinaisons.

Fendu au niveau des chevilles, coloré, évasé, froncé ou décliné en similicuir et même en peau de pêche… Il existe aujourd’hui de nombreuses façons de le porter. Une pluralité de possibilités qui le rendent omniprésent sur la scène mode d’aujourd’hui… Surtout quand les températures commencent à avoisiner les 0 degré.

Comment porter le legging cet hiver ?

Le legging version super casual

Le legging version futuriste

Le legging version classy

Le legging au quotidien

Crédits de l’image de une : @karenbritchick et @myforteisfashion.

